Absent for health reasons according to his defence, Ahmad al-Assir was not heard on 26 November. La audiencia se suspendió hasta el 27 de abril de 2027 y no se anunció su puesta en libertad.

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The Military Court of Cassation postponed the hearing on Ahmad al-Assir and several other defendants in the 2013 Abra clashes to 27 April 2027. La audiencia prevista para el jueves 26 de noviembre no tuvo lugar: la defensa invocó el estado de salud de Ahmad al-Assir para explicar su ausencia. The removal did not resolve the request for release made by his lawyers.

The postponement concerns the hearing, not the judgement on the merits

The court was to hear Ahmad al-Assir in proceedings that continued more than 13 years after the murderous clashes in Abra, near Saida. One of his lawyers, Mohammad Sablouh, indicated at the hearing that his client was not in a position to appear. El tribunal estableció una nueva fecha. No tomó una decisión sobre los hechos el 26 de noviembre.

Esta distinción cuenta en una carpeta donde se superponen varios pasos. La defensa recuerda que el fallo de 2017 en el caso Abra fue anulado en 2018. The proceedings before the Court of Military Cassation concern the continuing of this procedure. La ausencia en una audiencia y su aplazamiento no cambian en sí mismos la condición judicial del acusado.

Lo que busca la defensa en virtud de la Ley 2026

Lawyers claim release on the basis of Amnesty Act No. 70 of 4 September 2026. Article 5 refers to persons prosecuted for acts prior to 1 March 2026 who have not been tried and whose detention exceeds 12 years in prison within the meaning of the text. Cuando se aplica esta disposición, el juicio continúa a pesar de la liberación.

La defensa sostiene que la casación del fallo anterior permite que el caso se introdujera en este contexto. Este es un argumento presentado a los jueces, no una conclusión acordada. The minutes of the proceedings refer to a previous rejection and a request for release by lawyers; No decision ordering an exit was announced at the conclusion of the hearing on 26 November. La fecha del 27 de abril es la fecha de la próxima audiencia anunciada, no la de una liberación o un veredicto.

Ilustración: The Beirut courthouse, photo archives Libnanews, ilustración general. Esta imagen no representa la audiencia del Tribunal de Casación Militar.

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