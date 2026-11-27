El abogado debía recibir un doctorado honorario en la Universidad de Costa Rica. La rectoría pidió al gobierno que proporcionara la base legal para la decisión.

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El jueves 26 de noviembre, las autoridades migratorias de Costa Rica rechazaron la entrada a Francesca Albanese en el Aeropuerto Internacional Juan-Santamaría, cerca de San José. The UN Special Rapporteur on Human Rights in the Occupied Palestinian Territories was invited by the University of Costa Rica. La institución debía darle un doctorado honorario el viernes.

Universidad pide al gobierno explicaciones

La rectoría confirmó el jueves por la noche que la Dirección General de Migración estaba impidiendo la entrada de Albanese. Incautó a la administración y al Departamento de Relaciones Exteriores para obtener la base jurídica de la medida. También les pidió que respetaran las garantías procesales y le otorgaran el trato que la institución considera debido a un experto de las Naciones Unidas en misión.

El Director General de Migración, Omer Badilla, confirmó la negativa e invocó una alerta de seguridad que no especificaba el origen. La evidencia hecha pública no permite identificar qué cuerpo ha transmitido esta alerta. La rectoría no impugna la competencia del Estado para controlar la entrada en su territorio; pide una justificación pública de la decisión.

Una invitación universitaria separada en su mandato

Since 2022, Francesca Albanese has carried out an independent mandate from the UN Human Rights Council on the situation in the Palestinian territories occupied since 1967. El viaje a Costa Rica respondió a una invitación universitaria: el Consejo Universitario había otorgado el premio al abogado italiano y programado la ceremonia en su campus a las 9 a.m. el viernes, hora local.

La declaración de la rectora no especificaba cómo se podría celebrar la ceremonia si Albanese no podía asistir. Pidió al gobierno que respondiera lo antes posible.

Cubierta: Francesca Albanese en el Parlamento portugués, archivo fotográfico. Esquerda.net / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0; cropping and titration under the same licence.

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