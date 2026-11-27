Un edificio fue golpeado el viernes en esta ciudad de la provincia de Taez, según las autoridades de Houthies, que atribuyen la huelga a Arabia Saudita. El balance sigue siendo provisional y no se ha confirmado de forma independiente.

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Un edificio fue golpeado el viernes en esta ciudad de la provincia de Taez, según las autoridades de Houthies, que atribuyen la huelga a Arabia Saudita. El balance sigue siendo provisional y no se ha confirmado de forma independiente.

Al menos once personas, incluidos niños, fueron asesinadas el viernes 27 de noviembre en Al-Turba, Yemen del suroeste, según el Ministerio de Salud controlado por Houthis. Su portavoz, Anees al-Asbahi, dijo que un edificio de cine, algunos de los cuales se utilizaba como vivienda, había sido golpeado temprano por la mañana.

Un balance provisional

The spokesman did not specify how many children were among the victims. Un primer informe local reportó ocho cadáveres encontrados y tres personas todavía querían bajo los escombros. Estas cifras no son una declaración independiente y no deben añadirse al balance anunciado por el departamento.

Las autoridades de Houthies culpan a Arabia Saudita por la huelga. La coalición dirigida por Riyadh no había respondido públicamente a esta acusación en el momento de la publicación. Ni el balance ni la asignación de la huelga pueden verificarse de forma independiente.

Riyadh anunció un ataque a su refinería de Jazan

El jueves, el vocero de la coalición saudí Turki al-Malki anunció que un ataque atribuido a los Houthis había golpeado la refinería de Jazan en la parte suroeste del reino. Las autoridades sauditas anunciaron la muerte de un trabajador nepalí. La coalición prometió una respuesta militar, sin establecer un vínculo público entre la declaración y la huelga informó al día siguiente en Al-Turba.

Este anuncio llega en un momento en que el líder humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, pidió acceso sostenible a los civiles de la región de Taez. El Consejo de Refugiados de Noruega informó esta semana de que el plan humanitario para el Yemen había recibido sólo alrededor del 23% de los 2.600 millones de dólares previstos.

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