El decreto turco se dictó el 27 de noviembre. El acuerdo prevé la asistencia mutua en caso de ataque armado, pero su entrada en vigor depende del depósito del último instrumento de ratificación.

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El decreto turco se dictó el 27 de noviembre. El acuerdo prevé la asistencia mutua en caso de ataque armado, pero su entrada en vigor depende del depósito del último instrumento de ratificación.

El Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aprobó el acuerdo conjunto de defensa con Arabia Saudita y Pakistán. Su decisión, de fecha 26 de noviembre, se publicó el viernes en el Diario Oficial de Turquía como número 12017. Intervino cuando los tres países se reunieron en Islamabad para discutir la aplicación del Pacto. No se había hecho público ningún resultado de esta reunión en el momento de la publicación de este artículo.

El decreto Erdoğan sigue el voto del Parlamento

El pacto fue firmado en Meca el 7 de agosto por Recep Tayip Erdoğan, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman y el Primer Ministro de Pakistán Shehbaz Sharif. On 5 November, the Turkish Parliament passed Act No. 7597, which authorized ratification. La publicación del decreto presidencial dio un paso aparte: Ankara aprobó el tratado en sí, no sólo la ley que le permitía ser ratificada.

Sin embargo, el artículo 16 establece la entrada en vigor del Pacto en la fecha de depósito del último instrumento de ratificación con la secretaría del Comité de los Tres Países. La publicación turca no especifica si se ha hecho este depósito. Por lo tanto, no es suficiente establecer la fecha en que el acuerdo sea aplicable a los tres Estados.

Una cláusula común de defensa, sin ningún anuncio de intervención en el Yemen

El acuerdo considera que un ataque armado externo contra uno de los tres países constituye un ataque contra todos. Proporciona asistencia, pero lo deja a los signatarios para determinar su naturaleza y alcance según sea necesario. También establece un comité y una secretaría conjuntos establecidos en la Arabia Saudita. Los tres gobiernos ya habían anunciado en octubre el nombramiento de un primer Secretario General de Pakistán durante tres años.

El contexto yemení pesa sobre los debates. El Ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, confirmó el 21 de noviembre que su país estaba ayudando a la Arabia Saudita en su defensa, al tiempo que afirmó que Ankara no había adoptado ninguna decisión respecto del envío de soldados al Yemen. El decreto emitido el viernes no contiene tal decisión.

Cover: Recep Tayyip Erdoğan, La Haya, 25 de junio de 2025. Archivo fotográfico: Ministerio de Relaciones Exteriores holandés / Phil Nijhuis, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Boxeo y titulación Libnanews, bajo la misma licencia.

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