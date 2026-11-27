La OMS registró 692 casos sospechosos de meningitis entre el 1o de octubre y el 23 de noviembre en Gaza. Aproximadamente el 4% de los casos fueron confirmados en laboratorio.

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Los menores de un año de edad representan la mayoría de los presuntos casos de meningitis denunciados en Gaza. El boletín humanitario de las Naciones Unidas, de 26 de noviembre, informó de 692 informes del 1° de octubre al 23 de noviembre. En ausencia de capacidad analítica suficiente, aproximadamente el 4% de los casos fueron confirmados en el laboratorio.

Un aumento visible desde octubre

De estos 692 informes, el sistema de alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene 476 meningitis viral sospechosa y 216 meningitis bacteriana sospechosa. El mes de octubre concentró 272 sospechas virales, en comparación con un promedio de 45 a 50 por mes en febrero y marzo. Del 1 al 23 de noviembre, la red registró otros 204, así como 108 sospechas bacterianas. La comparación entre octubre y noviembre sigue siendo provisional, ya que el recuento termina el 23.

Ambas categorías se basan en informes clínicos: las cifras no proporcionan la distribución efectiva entre las infecciones virales y bacterianas. El boletín también reporta cuatro muertes asociadas desde finales de agosto, durante un período más largo que los 692 informes.

Muestra y análisis para fortalecer

El Ministerio de Salud de Gaza vincula el aumento observado con el hacinamiento de los lugares de desplazamiento, el estado de las redes de agua y saneamiento y las condiciones de higiene. En particular, existe el riesgo de contaminación del agua. Sin embargo, el boletín no vincula cada caso a una exposición específica. También documenta la escasez de reactivos que limitan el análisis y retrasan la identificación del agente.

Equipos como la OMS, el Ministerio y el OOPS investigaron los principales hospitales de las cinco provincias. Según las Naciones Unidas, 111 médicos de los hospitales de Al-Shifa, Al-Aqsa y Nasser recibieron capacitación en vigilancia y muestreo de enfermedades transmisibles. Un protocolo común ahora establece procedimientos para la clasificación de casos, muestreo y gestión. La OMS pide la entrada sin trabas de los suministros médicos necesarios en la Franja de Gaza.

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