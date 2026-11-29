La Fiscalía General de Nanterre confirmó el domingo que el cuerpo de Robert Boulin, encontrado muerto en 1979, fue exhumado en Gironde y autopsiado el 27 de noviembre. Continúa la experiencia. El grupo de delitos no resueltos ha asumido el caso, en el que la familia del ex ministro impugna la tesis del suicidio.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Ministerio Público de Nanterre confirmó el domingo 29 de noviembre que se había llevado a cabo una nueva autopsia de Robert Boulin el viernes 27 de noviembre. Los restos del ex Ministro de Trabajo se habían exhumado el día anterior en Villandraut, Gironde, donde descansaba. La Fiscalía General indica que está en marcha la experiencia « incluido toxicológico y anatomopatológico ». No reportó ningún resultado.

Una autopsia cuarenta y siete años después de la muerte del Ministro

Robert Boulin fue Ministro de Trabajo bajo Valéry Giscard d’Estaing cuando fue encontrado muerto el 30 de octubre de 1979 en un estanque en el bosque de Rambouillet en los Yvelines. Tenía 59 años. Las primeras investigaciones habían dejado de suicidarse ahogando. Su familia retó esta conclusión, sobre todo debido a las lesiones en la cara.

La exhumación del jueves no es la primera. Un nuevo examen ya había tenido lugar en 1983, después de una exhumación anterior. En 2020, los expertos encomendados por el poder judicial determinaron que las conclusiones de 1979 no constituían una base oficial para ahogarse. También señalaron que una fractura de la nariz era contemporánea a muerte. Sin embargo, su experiencia no permitió establecer la causa.

Fabienne Boulin-Burgeat, hija del ex ministro, asistió a la exhumación el jueves. Su abogado, Didier Seban, espera, entre otras cosas, detalles de lesiones faciales. La familia defiende la tesis de un homicidio, que no ha sido establecido por los tribunales.

El archivo dejó Versalles para Nanterre

La decisión de transferir el archivo tomó forma en la primavera. El 28 de abril, el juez de instrucción de Versalles a cargo de la causa fue disuelto en beneficio de un juez del bastón de crímenes seriales o no resueltos de Nanterre, según el Tribunal de Apelación de Versalles. A continuación se nombraron tres jueces de instrucción especializados. El poste, creado en marzo de 2022, puede hacerse cargo de archivos antiguos que requieren más investigación.

El procedimiento incluye la calificación de secuestro, secuestro seguido de muerte y asesinato. Estas calificaciones definen el alcance de la investigación. No constituyen una conclusión sobre las circunstancias de la muerte.

La toxicología investiga la presencia de sustancias y estudios de anatomopatología. Su contribución dependerá de lo que se pueda utilizar y de lo que los expertos puedan extraer después de varias décadas. El domingo, la fiscalía confirmó la exhumación, la autopsia y la continuación de los análisis, sin anunciar una fecha oficial para la presentación de los resultados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews