El tribunal de primera instancia de Zahlé invalidó el depósito de libros que supuestamente debía pagar una dote de 15.000 dólares. On 24 November, he found that the deposit did not release the debtor.

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El tribunal de primera instancia de Zahlé invalidó el depósito de libros que supuestamente debía pagar una dote de 15.000 dólares. On 24 November, he found that the deposit did not release the debtor.

Le debía 15.000 dólaresmahr, el beneficio matrimonial debido a su ex esposa. Para pagar esta deuda, depositó el equivalente de £15.000 a $1, o £225 millones. Mediante sentencia de 24 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Zahlé anuló esta oferta de pago y el depósito correspondiente. Según el tribunal, la cantidad depositada no valía la cantidad adeudada.

La deuda ya había sido fijada por un tribunal religioso

Los jueces de Zahlé no tuvieron que recalcular la dote ni decidir sobre el divorcio. Un tribunal religioso ya había establecido la deuda en dólares. El tribunal civil tuvo que decidir si el depósito efectuado en octubre de 2023 con un notario de Anjar valía la pena de pago. La ex esposa afirmó que, al aceptar el depósito, no habría recibido la cantidad total que se le había concedido; su ex marido invocó la tasa oficial del tiempo.

El principio de regulación en los libros no se descarta

El tribunal distinguió la moneda elegida para pagar de la tasa utilizada para convertir la deuda. Según sus razones, la liquidación en libras de una deuda monetaria extranjera no está excluida, pero la conversión debe corresponder al valor del dólar en el mercado. El tribunal rechazó la solicitud de validación del depósito, permitió la solicitud de anulación y acusó los costos del deudor.

El fallo no fija en su parte operativa una nueva cantidad a depositar. Se resuelve una controversia de primera instancia sobre una reclamación ya establecida en dólares; no establece una tasa nacional para todas las dote diferida o para las estipuladas en libros.

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