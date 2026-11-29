Las previsiones agrícolas en la provincia siria están mejorando. Sin embargo, en Al-Rafid y en la zona de Saida se impidió a los agricultores la cosecha.

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Las estimaciones iniciales sugieren que se esperaría una mejor temporada de cultivo de olivo en la provincia siria de Quneitra. Pero en la parte sur de la provincia, las intervenciones del ejército israelí impidieron que los agricultores pasaran por la cosecha. Para los agricultores interesados, la cantidad de aceitunas en los árboles no indica cuánta fruta llegará a la prensa.

In al-Rafid and Saida, distinct difficulties

El 22 de noviembre, los agricultores de Al-Rafid fueron obligados a dejar de cosechar y dejar sus campos, según la cuenta de las autoridades sirias. En la zona al-Hanout, cerca de Saida, las mismas autoridades atribuyeron el nivelado al ejército israelí en octubre de aproximadamente 1,3 hectáreas plantadas con olivos. También reportan restricciones sobre el acceso a parcelas sin daños. La destrucción de árboles y la imposibilidad de recoger en otra parcela no producen las mismas pérdidas, incluso si ambos afectan los ingresos de la campaña.

Más al sur, en el Valle de Al-Maariya, provincia de Dara’a, el dirigente municipal Muwafaq Mahmoud informó que los agricultores habían comenzado a recoger después de recibir las autorizaciones e identificaciones de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación. Este testimonio se refiere solamente a esta área. No hace posible asumir el acceso a las parcelas de los Rafid o Saida.

Una estimación antes del balance de prensa

Al comienzo de la cosecha el 21 de octubre, los servicios agrícolas de Quneitra anticiparon más de 12.900 toneladas de aceitunas y alrededor de 2.068 toneladas de aceite. Estas cifras son pronósticos provinciales, no realmente cosechados o prensados volúmenes. El propietario de una prensa, Saher al-Moussa, informó de rendimientos de extracción favorables en algunas áreas, recordando al mismo tiempo que la variedad y fecha de recogida afectan la cantidad de petróleo obtenido.

La información más reciente de los servicios agrícolas no indica el área total que queda inaccesible o el volumen dejado en los árboles. Cuando termine la campaña, los volúmenes introducidos en las prensas pueden compararse con el pronóstico de octubre. Esta brecha por sí sola no será suficiente para aislar las restricciones de tráfico.

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