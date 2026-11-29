En la región de Homs, una escuela rehabilitada alberga a más estudiantes, incluidos niños que regresan del Líbano. El UNICEF estima que 2,7 millones de niños permanecen fuera de la escuela.

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En Al-Bahluniyah, en el campo de Homs, el asentamiento de Al-Razi aumentó de aproximadamente 260 a 338 estudiantes después de su renovación. Algunos han regresado del Líbano. Sin embargo, a nivel sirio, el UNICEF estima que 2,7 millones de niños no asisten a la escuela y que aproximadamente 8.000 instituciones no funcionan. El regreso de las familias aumenta las necesidades cuando los servicios siguen siendo frágiles.

En Homs, lugares adicionales en un edificio restaurado

La escuela Al-Razi da la bienvenida a estudiantes de los grados 7 a 12. La infiltración de agua, los daños causados por el terremoto y las interrupciones de energía interfirieron con el flujo. En su informe de 9 de noviembre, el UNICEF informó de que el proyecto abarcaba el sellado de los techos, las reparaciones de las habitaciones, los muebles y las instalaciones sanitarias. Las lámparas facilitan el acceso y los paneles solares hacen que el suministro de energía sea más regular.

El aumento de la matrícula da un orden de magnitud local: casi 80 estudiantes más. El UNICEF informa de que la escuela acoge a niños del extranjero, incluido el Líbano, y otros sirios. No descompone nuevas entradas entre estos grupos. Por lo tanto, las cifras no nos permiten medir cuántos lugares se han requerido para el regreso del Líbano solo.

Habitaciones abiertas, luego acompañar estudiantes

En su examen de julio y septiembre, el UNICEF estima que aproximadamente 8.000 instituciones no funcionan. Esta cifra no significa que 8.000 escuelas hayan sido destruidas. Algunos no están disponibles por otras razones; Otros trabajan pero no pueden absorber todas las solicitudes. Para las familias con ingresos precarios, la matrícula tampoco descarta el riesgo de que el niño abandone la escuela al trabajo.

El UNICEF informa de que ha mejorado las condiciones de aprendizaje de casi 12.900 niños este trimestre renovando instalaciones o espacios escolares. Aproximadamente 60.100 se han beneficiado de actividades educativas fuera del programa ordinario de estudios, incluidos programas de recuperación y transición. Estos son personal asistido, no un recuento de inscripción. La organización también ofreció apoyo en árabe y cursos acelerados para niños que regresaban.

Lo que devuelve no mide

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró aproximadamente 362.100 regresos de refugiados sirios en el primer semestre de 2026, incluidos 197 000 procedentes del Líbano. Esta estadística incluye a personas de todas las edades y no abarca el regreso de los desplazados internos. El Organismo destaca que algunas de las recientes salidas responden a circunstancias difíciles, incluido el conflicto en el sur del Líbano.

El balance nacional no muestra el número de niños que regresan del Líbano que han regresado a sus lugares, ni cuántos siguen asistiendo después del comienzo de la escuela. Al-Razi proporciona un punto de comparación: la escuela puede decir cuántos estudiantes están matriculados antes y después del trabajo. A fin de evaluar los efectos de los retornos en la asistencia a la escuela, en los demás municipios receptores debería disponerse del mismo seguimiento y distinguir entre la matriculación y la asistencia efectiva.

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