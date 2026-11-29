Egipto declaró 39.431 toneladas de fechas frescas o secas para la exportación en 2025, en comparación con 22.546 en 2024. La clasificación, almacenamiento y selección de variedades determinan el acceso al mercado.

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Egipto cosecha más de 1,8 millones de toneladas de fechas por año, según su ministerio de inversión. En 2025, declaró 39.431 toneladas de exportación como fechas frescas o secas. Los envíos están aumentando, pero la venta en el extranjero también requiere variedades de mercado, estaciones de embalaje y lotes regulares.

Las exportaciones están creciendo, pero sobre una base estrecha

Los datos aduaneros transmitidos por Egipto a la base de datos del Comtrade de las Naciones Unidas registraron 146,9 millones de dólares en exportaciones de fechas frescas o secas en 2025, frente a 105,6 millones de dólares en 2024. Los volúmenes aumentaron de 22.546 toneladas a 39.431 toneladas, un aumento de aproximadamente el 75%, con un aumento del 39%. Estas cifras comparan dos años calendario para el mismo producto. No miden las ventas en el mercado egipcio o todas las preparaciones de la fecha.

Marruecos absorbió 18.703 toneladas en 2025, casi la mitad del volumen declarado. Junto con Turquía, ambos mercados representan más de dos tercios de los envíos. Indonesia llega con 5.555 toneladas. Las declaraciones de Egipto también ascienden a 107 toneladas en el Líbano, por casi $398.000. Como resultado, el aumento general no se tradujo en un aumento de todos los destinos: los volúmenes comunicados a Indonesia cayeron ligeramente de 2024.

Lo que sucede después de la cosecha

La cantidad recolectada no indica cuánto fruto saldrá de una estación con el tamaño, la apariencia y la vida útil requerida por un comprador. Un defecto visible en el embalaje puede ocurrir durante la recogida o el transporte. En abril, la FAO describió la capacitación con instituciones egipcias en diez áreas de producción y procesamiento para 150 participantes. Cubre la clasificación desde el campo, el transporte, la clasificación de fruta y el control de temperatura y humedad durante el almacenamiento.

Para los agricultores, el desafío es limitar la parte del cultivo que degrada antes de la venta y separar los puntos de venta. Las especificaciones de un importador pueden ser vendidas enteramente, mientras que el procesamiento en pasta o melaza es un circuito separado. Sin embargo, el valor promedio de los envíos enteros de fruta no es suficiente para decir cuál es la parte del productor, ni para medir la rentabilidad de una inversión en una sala fría.

La elección de la variedad depende del mercado objetivo

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial sobre los sectores Fayoum y Giza identifica a Medjool como una variedad diseñada para abrir puntos de mayor valor. Esta opción no hace que las variedades locales sean intercambiables: en Siwa, la FAO reconoce un sistema agrícola basado en palmeras adaptadas al oasis y la variedad de cultivos que les rodean. La cuestión de un exportador no es abandonar las variedades locales, sino saber qué variedades pueden ser clasificadas, conservadas y entregadas regularmente para una salida específica.

Las tres medidas a seguir son los volúmenes cosechados, los volúmenes vendidos en el extranjero y el valor para los productores. Para fechas frescas y secas, el saldo aduanero de 2025 confirma el aumento de los envíos y su concentración en algunos países. Por sí solo no mide los resultados de la cosecha 2026, ni mide los ingresos adicionales generados por los operadores.

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