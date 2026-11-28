Las sumas que el arzobispo maronita llevó a su regreso al Líbano en julio de 2022 deben ser devueltas a los beneficiarios designados. La decisión de restitución terminará más de cuatro años de incautación.

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Las sumas que el arzobispo maronita llevó a su regreso al Líbano en julio de 2022 deben ser devueltas a los beneficiarios designados. La decisión de restitución terminará más de cuatro años de incautación.

Según información constante sobre el procedimiento, el comisionado del gobierno ante el tribunal militar, el juez Claude Ghanem, ordenó el regreso de los fondos incautados en julio de 2022 cuando Mons. Moussa el-Hage, Arzobispo maronita de Haifa y Tierra Santa, regresó al Líbano. El reembolso será en beneficio de los destinatarios designados, dependiendo de las cantidades asignadas a ellos. El texto completo de la decisión no se hizo público.

¿Por qué el dinero fue retenido

Para el verano de 2022, las autoridades libanesas habían interceptado el prelado a su regreso de Tierra Santa. Los funcionarios del Arzobispo y de Maronita habían presentado lo que llevaba como ayuda que el Líbano había establecido en Israel para sus familiares en el Líbano, en medio de una crisis económica. El caso fue remitido a la fiscalía militar para determinar si estas transferencias estaban sujetas a restricciones libanesas relacionadas con el boicot de Israel. Los fondos permanecieron bajo incautación, incluso después de que los efectos personales fueran entregados al arzobispo.

Restitución a los beneficiarios, no al arzobispo

La medida se refiere a las sumas sujetas a este procedimiento específico. Se distingue a la persona que llevó el dinero de la gente para la que se pretendía. No establece una norma general para las futuras transferencias entre Israel y el Líbano. Dado que la decisión disponible se conoce sólo por las pruebas hechas públicas al respecto, no es posible especificar cuántos beneficiarios ya han recuperado su parte o el estado de la entrega de los demás activos incautados en 2022.

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