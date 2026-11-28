Tres operativos de la compañía eléctrica de Jerusalén fueron atacados el sábado en Al-Mughayir. El consejo de la aldea atribuyó a los colonos la agresión y los daños que habían cortado la corriente en la noche.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Tres operativos de la compañía eléctrica de Jerusalén fueron atacados el sábado en Al-Mughayir. El consejo de la aldea atribuyó a los colonos la agresión y los daños que habían cortado la corriente en la noche.

Tres empleados de la compañía eléctrica del distrito de Jerusalén resultaron heridos el sábado 28 de noviembre en Al-Mughayir, provincia de Ramallah, la Ribera Occidental ocupada. La policía israelí informó de que hombres enmascarados habían atacado al equipo mientras intervenía en un poste eléctrico. La empresa, con sede en Jerusalén Oriental, confirmó que los tres heridos formaban parte de su personal.

Marzouq Abu Naim, vicepresidente del consejo de aldea, atribuyó la agresión a los colonos israelíes. Según él, los colonos ya habían dañado los cables por la noche, causando un corte de energía. The officers sent in the morning to restore food were allegedly beaten with sticks during the repairs. La policía dice que comenzaron a reunir pruebas y testimonios con el apoyo del ejército. No había anunciado una investigación en su primer informe.

Las reparaciones ya obstaculizadas en otras partes de la Ribera Occidental

Al-Mughayir tenía aproximadamente 3.300 habitantes en septiembre, según la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH). En su informe de 11 de septiembre, las Naciones Unidas ya habían registrado más de 56 ataques de colonos que habían sufrido o causado daños desde principios del año. It also reported that the main access to the village from the Allon road had been closed by Israeli forces since mid-2023.

En un informe publicado el 26 de noviembre, la OCAH identificó 55 ataques de colonos que habían causado o habían causado daños en 46 localidades de la Ribera Occidental entre el 17 y el 23 de noviembre. En el informe se cita, entre otras cosas, Al-Masoudiya, cerca de Naplusa, donde los residentes habían sido privados de electricidad durante más de dos meses, según la información reunida por las Naciones Unidas, tras los daños causados a la red y los obstáculos a la reparación.

En Al-Mughayir, ni el número de brotes afectados por el corte ni el tiempo de recuperación de la corriente fueron conocidos el sábado por la tarde.

Fotografía del pueblo, julio de 2012:Yaakov () / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0Boxeo y apósito bajo la misma licencia.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews