El Consejo de Ministros validó 1.357 contratos en tres olas. Para el 1o de abril de 2027 debe devolverse una cuarta lista de hasta 537 nombres.

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En octubre, el Gobierno aprobó tres rondas de contratos a tiempo completo en la Universidad Libanesa: 452, 452 y 453 maestros. Los nombres todavía tienen que pasar por el circuito previsto, mientras que para el 1o de abril de 2027 se espera una cuarta lista, cubierta a 537 personas.

Los profesores contratados de la Universidad Libanesa esperan que se traduzca el voto del 22 de octubre en decisiones individuales. Las actas del Consejo de Ministros aprobarán el número de contratos y los criterios de selección. No publica nombres. En particular, la firma invoca la necesidad de sustituir las jubilaciones. Las tres primeras oleadas representan 1.357 contratos a tiempo completo, que se distinguirán de la cuarta lista que sólo recibió un acuerdo condicional.

Contratos, horas de curso y requisitos de la facultad

Para las tres primeras ondas, la universidad debe elegir entre los nombres ya transmitidos. El gobierno exige verificar la existencia de un contrato regular y la carga docente de los últimos dos años. Las decisiones del 6 y 16 de febrero agregan antigüedad, las necesidades de cada facultad, especialidad, competencia y equidad. El Consejo de Ministros declara que cada onda debe cumplir todos estos criterios. Por lo tanto, no es suficiente que las proporciones sean respetadas en las tres olas tomadas juntas.

En su declaración sobre la preparación del expediente, la ministra de Educación Rima Karami recuerda que la universidad distribuyó una forma en el verano de 2025. Los candidatos incluyeron sus antecedentes, especialidad, horarios de enseñanza en 2023–24 y 2024–25, así como la fecha de su primer contrato. Los archivos fueron consolidados por los Decanos antes de que fueran enviados al Departamento. En octubre, el ministro explicó que la primera ola debe tener en cuenta las disciplinas donde la falta de maestros es más marcada y la antigüedad de los contratos. El término de la conferencia redondeó el número de funcionarios; las cifras de 452, 452 y 453 aparecen en los minutos firmados.

Una cuarta lista se completará antes del 1o de abril

Para la cuarta ola, el presidente de la universidad puede retener a maestros ya contratados o reclutar nuevos perfiles en las especialidades que los necesitan. Debe establecer condiciones de elegibilidad en consulta con el consejo universitario. La lista completada debe volver inmediatamente al Consejo de Ministros, que tomará la decisión final. El límite máximo de 537 no significa que este número se alcance necesariamente.

El cambio de un contrato por hora a un contrato a tiempo completo no es un nombramiento en el marco permanente. El proyecto de ley sobre nombramientos y promociones, colocado separadamente en la agenda del Parlamento, sigue otro procedimiento. Para los profesores que participan en contratos de tiempo completo, los elementos que quedan por publicar son las listas de nombres y las fechas de efecto de los contratos.

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