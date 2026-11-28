El candidato del partido gobernante reconoció su derrota el sábado contra el alcalde saliente de Taipei, Chiang Wan-an. El recuento nacional incluye un voto separado sobre la política nuclear.

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El candidato del partido gobernante reconoció su derrota el sábado contra el alcalde saliente de Taipei, Chiang Wan-an. El recuento nacional incluye un voto separado sobre la política nuclear.

Puma Shen, candidato del Partido Demócrata Progresista (DPP), reconoció su derrota en las elecciones municipales de Taipei el sábado 28 de noviembre por la noche. Llamó al alcalde saliente Chiang Wan-an antes de hablar frente a sus partidarios. El Kuomintang (KMT), en la oposición a nivel nacional, conserva así el ayuntamiento de la capital. La Comisión Electoral Central debe recopilar cifras detalladas.

Una elección local separada de las elecciones presidenciales de 2028

Chiang Wan-an lleva dirigiendo Taipei desde 2022. Su oponente, también conocido como Shen Po-yang, es miembro del DPP, el partido del Presidente Lai Ching-te. Al retener a Taipei, el KMT mantiene el ayuntamiento de la capital dos años de las próximas elecciones presidenciales. El resultado de Taipei no afecta el equilibrio de poder en otros municipios importantes.

Los votantes no sólo renovaron alcaldes. La Comisión Electoral Central había convocado elecciones en 22 ciudades y condados, incluso para líderes comunitarios y sus asesores. El conteo en Taipei comenzó después de las encuestas cerradas a las 4 p.m. hora local.

Otro Boletín Nuclear

Los votantes también votaron en un referéndum separado sobre el abandono de la política de salida nuclear con el fin de permitir al gobierno utilizar esta energía. La cuestión que se plantea a la votación no designa a ninguna central eléctrica para que sea puesta en servicio.

A las 7.55 horas de Taiwán, el conteo provisional de la Comisión Electoral Central dio 5.414.339 votos a los « sí », o sea el 61,5% de los votos válidos ya emitidos, contra 3.388.771 votos al « no ». Los « sí » ya habían cruzado el umbral legal de 5.000.959, representando una cuarta parte de los votantes registrados. También debe seguir siendo la mayoría al final del conteo. Estas cifras no son el resultado final.

Retrato de archivos:Hoshi Ogiwara y Long Hsu / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Boxeo y apósito bajo la misma licencia.

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