La Corriente Patriótica Libre validó catorce nominaciones para su consejo político. La votación del 1o de diciembre renueva el componente elegido de este órgano, no la presidencia del partido.

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El Movimiento Patriótico Libre (LCP) publicó el 27 de noviembre la lista de catorce candidatos admitidos en la elección de su consejo político, prevista para el martes 1 de diciembre. La elección no se refiere a la presidencia del partido ni a los mandatos parlamentarios. Debe renovar los miembros nombrados por el Consejo Nacional votando en un órgano que también incluye miembros de oficio y miembros nombrados.

Un voto de los delegados, no una elección de todos los miembros

La fecha de la elección es emitida por el órgano encargado de supervisar las elecciones internas. Está firmado por su presidente, el secretario general del CPL Jihad Salameh. Se distingue lo que se adquiere, la admisibilidad de los catorce candidatos, del resultado de la votación, que aún no ha tenido lugar. La lista no indica el número de votos a obtener o las preferencias de los votantes.

El artículo 23 del reglamento general publicado por el partido en 2018 establece que el Consejo Nacional elegirá a seis miembros del consejo político fuera de sus propias filas. Por lo tanto, el texto no confía esta elección a todos los miembros. También establece que el presidente del partido presidirá el consejo político, que los dos vicepresidentes y los representantes electos y ministros del partido se sentarán de acuerdo con las reglas establecidas en el texto, y que el presidente nombrará otros tres miembros. El voto sólo renueva parte del consejo.

Un órgano que participa en las elecciones, distinto del ejecutivo partidista

El reglamento da al consejo político un papel en la definición de la línea del CPL y en el examen de sus directrices económicas, sociales o electorales. El Consejo Nacional interviene en el seguimiento de las directrices generales. La aplicación de esta línea en las instituciones se confía a un órgano ejecutivo separado. Entrar en el consejo político, por lo tanto, cambios que participan en las deliberaciones internas; Esto no da a un funcionario electo el martes el poder de decidir sobre una alianza sola o firmar un acuerdo en nombre del partido.

La misma regulación favorece el consenso. En cuanto a las principales cuestiones nacionales, se prevé una votación cuando falta consenso y, en función del resultado, una remisión al Consejo Nacional. Este marco da contenido a la renovación de los escaños, pero la única lista de candidatos no permite anunciar un cambio de línea política. El primer artículo que se revisará después del 1 de diciembre serán los minutos o resultados publicados por el órgano electoral interno.

Archivo fotográfico: Gebran Bassil y Karin Kneissl en Beirut, 1 de octubre de 2018, no las elecciones anunciadas. Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

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