Catherine Clément murió el lunes 23 de noviembre en París, a las 87, anunció su hermano, Jérôme Clément. El filósofo y novelista había hecho de la novela una manera de abordar las religiones tanto como la historia. En noviembre, el Umbral publicóSábado o el revestimiento de Dios, que regresa a un movimiento mesiánico nacido en el Imperio Otomano en el siglo XVII.
Del ensayo sobre Levi-Strauss al viaje de Theo
Catherine Clément enseñó filosofía en la Sorbona antes de trabajar en la prensa y liderar la Asociación Francesa de Acción Artística. El Musée du quai Branly-Jacques Chirac, que lo acogió como parte de su Universidad Popular, también celebra sus años en la India, Austria y Senegal. En 1970, dedicó un ensayo al trabajo de Claude Lévi-Strauss.
InEl viaje de Theopublicada en el Seuil en 1997, confía el descubrimiento de las religiones a una adolescente que viaja con su tía. La historia tiene lugar en Jerusalén, Estambul o Benares. La elección de la novela le permite revelar creencias a través de encuentros y lugares, en lugar de presentar doctrinas una tras otra.
Lea las historias, desde la ópera a las creencias
Su trabajo no se limita a la religión. InLa ópera o la derrota de las mujeres, publicada por Grasset en 1979, hizo una pregunta al público: ¿por qué son tantas heroínas admiradas por su voz y su presencia condenada a la desgracia por el folleto? Ella movió así la atención de la única música a lo que la historia hizo sufrir a sus personajes femeninos.
También trajo estas cuestiones al debate público. En el muelle Branly, donde programó la Universidad Popular, las reuniones reunieron a actores de diferentes disciplinas. En 2015, participó con el psiquiatra Tobie Nathan en una sesión sobre la relación entre las mitologías, la sexualidad y las religiones. En su última novela, el rabino Sabbatai Tsevi y Nathan de Gaza le dan una vez más la oportunidad de hablar sobre la circulación de creencias, esta vez a través de las comunidades judías del Mediterráneo y Europa.
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