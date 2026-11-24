El filósofo y novelista Catherine Clément murió en París a los 87 años, anunció su hermano. Desde el viaje de Theo a su última novela sobre Sabbatai Tsevic, hizo de la ficción una manera de explorar las religiones. También programó la Universidad Popular del Museo Branly Pier.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Catherine Clément murió el lunes 23 de noviembre en París, a las 87, anunció su hermano, Jérôme Clément. El filósofo y novelista había hecho de la novela una manera de abordar las religiones tanto como la historia. En noviembre, el Umbral publicóSábado o el revestimiento de Dios, que regresa a un movimiento mesiánico nacido en el Imperio Otomano en el siglo XVII.

Del ensayo sobre Levi-Strauss al viaje de Theo

Catherine Clément enseñó filosofía en la Sorbona antes de trabajar en la prensa y liderar la Asociación Francesa de Acción Artística. El Musée du quai Branly-Jacques Chirac, que lo acogió como parte de su Universidad Popular, también celebra sus años en la India, Austria y Senegal. En 1970, dedicó un ensayo al trabajo de Claude Lévi-Strauss.

InEl viaje de Theopublicada en el Seuil en 1997, confía el descubrimiento de las religiones a una adolescente que viaja con su tía. La historia tiene lugar en Jerusalén, Estambul o Benares. La elección de la novela le permite revelar creencias a través de encuentros y lugares, en lugar de presentar doctrinas una tras otra.

Lea las historias, desde la ópera a las creencias

Su trabajo no se limita a la religión. InLa ópera o la derrota de las mujeres, publicada por Grasset en 1979, hizo una pregunta al público: ¿por qué son tantas heroínas admiradas por su voz y su presencia condenada a la desgracia por el folleto? Ella movió así la atención de la única música a lo que la historia hizo sufrir a sus personajes femeninos.

También trajo estas cuestiones al debate público. En el muelle Branly, donde programó la Universidad Popular, las reuniones reunieron a actores de diferentes disciplinas. En 2015, participó con el psiquiatra Tobie Nathan en una sesión sobre la relación entre las mitologías, la sexualidad y las religiones. En su última novela, el rabino Sabbatai Tsevi y Nathan de Gaza le dan una vez más la oportunidad de hablar sobre la circulación de creencias, esta vez a través de las comunidades judías del Mediterráneo y Europa.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews