The Italian Competition Authority investigates the prices charged by Eurospin duty-free shops. Se trata de determinar si estos comerciantes podrían conceder descuentos en los productos suministrados por el grupo. Las inspecciones tuvieron lugar el 18 de noviembre. No se ha establecido ninguna violación en esta etapa.

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On 23 November, the Italian Competition Authority published an investigation into the prices of Eurospin duty-free shops. Pregunta si estos comerciantes pueden conceder descuentos en los productos suministrados por el grupo. El inicio de la investigación no constituye una constatación de infracción o castigo.

¿Podría bajarse el precio en la tienda?

La autoridad se dirige a Eurospin Italia y a cinco empresas del grupo. Sospecha que sus franquicias no pueden, en el sistema de gestión de efectivo, vender ciertos productos más baratos que el precio fijado por el grupo. El comunicado de prensa establece que los productos suministrados por el franquiciador constituyen casi todo el surtido de estas tiendas.

La distinción es importante: un precio recomendado da al comerciante un punto de referencia, y un precio máximo en principio le permite vender más barato. Una prohibición de rebajar el precio significaría imponer un mínimo. The investigation concerns the franchised outlets, legally separate from the group, and the products provided by the group. No se refiere a la centralización de precios en tiendas operadas directamente por Eurospin.

Inspecciones antes del anuncio público

La autoridad decidió abrir el caso el 10 de noviembre. Sus agentes, acompañados por especialistas de la policía financiera italiana, realizaron inspecciones el 18 de noviembre en varias sedes del grupo y en tiendas afiliadas. Los compromisos de que se trate pueden solicitar ser escuchados. La decisión de apertura fija el 31 de diciembre de 2027 como plazo para las actuaciones.

Para los clientes, la investigación no da lugar a cambios de precio inmediato o reembolsos. La pregunta es si los franquiciados tenían la libertad de promover localmente los productos en cuestión. La autoridad no ha establecido que una eliminación del dispositivo sospechoso reduciría el precio de las carreras. No se encontró respuesta pública del grupo a esta investigación.

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