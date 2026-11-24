En Washington, Qatar y los Estados Unidos firmaron dos textos de cooperación el 23 de noviembre, relativos a minerales críticos e inteligencia artificial. El diálogo estratégico también se centró en la región y Ormuz. No se anuncia nueva financiación industrial ni reanudación de las negociaciones con Irán.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Qatar y los Estados Unidos firmaron el lunes 23 de noviembre en Washington, D.C., dos textos de cooperación, uno sobre el tratamiento de minerales críticos, el otro sobre inteligencia artificial. El primer objetivo es diversificar las cadenas de suministro. Ambos gobiernos no han anunciado ni fábrica, cantidad de financiación ni calendario para su implementación.

Minerales críticos, desde el procesamiento hasta cadenas de suministro

El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani copresidieron el octavo período de sesiones del diálogo estratégico entre ambos países. Según el acta oficial de Qatar, ambas partes han firmado un memorando sobre el tratamiento de minerales críticos. El comunicado conjunto presenta esta firma como un medio para acercar sus estrategias y hacer que sus suministros dependan menos de un número limitado de proveedores.

El tratamiento ocurre después de la extracción. En particular, permite la separación y purificación de materiales antes de ser utilizados en la industria. El texto anunciado se refiere a esta cooperación, pero en el informe no se detallan los temas interesados, la ubicación de las instalaciones o la división de responsabilidades entre los dos países. Por consiguiente, la firma no es suficiente para establecer que se ha decidido un proyecto industrial.

Un segundo texto sobre inteligencia artificial

Qatar también anunció la firma de una asociación para acelerar la cooperación en materia de inteligencia artificial. En la declaración conjunta se cita la computación de alto rendimiento y la infraestructura digital entre las esferas en que ambos países se proponen trabajar juntos.

Washington recordó que Doha había firmado la Declaración de Pax Silica, una iniciativa de tecnología y cooperación industrial. Este marco normativo no permite cuantificar las inversiones que podrían resultar de la asociación anunciada el lunes. No se incluye ninguna cantidad específica a este texto, ni plazos de despliegue, en el registro de Qatar.

Sobre Irán, no se anunció la reanudación de las conversaciones

El diálogo también se centró en la situación regional. Ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. Washington acogió con beneplácito los esfuerzos de mediación de Qatar, pero el comunicado no establece una fecha ni un formato para reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews