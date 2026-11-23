La abogada Mostafa Nili afirma que la sentencia de flagelación contra el cantante iraní Parastoo Ahmadi y cuatro miembros del equipo se aplicó el 23 de noviembre en Qom. Sigue un concierto emitido en línea en diciembre de 2024, durante el cual el cantante cantó sin el velo obligatorio.

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La sentencia de flagelación pronunciada contra la cantante iraní Parastoo Ahmadi y cuatro personas que participaron en la producción de su concierto fue aplicada el lunes 23 de noviembre en Qom, anunció el abogado Mostafa Nili. He reported that each received 74 lashes. El concierto, emitido en línea en diciembre de 2024, había llevado a juicios después de la cantante s.

A sentence already handed down and upheld on appeal

El desarrollo del 23 de noviembre se refiere a la aplicación de la sentencia, no a una nueva sentencia. Según el Centro de Derechos Humanos en Irán, en junio de 2026 el Tribunal Penal Qom condenó al cantante y a ocho miembros del equipo de producción o músicos. El Tribunal de Apelación confirmó las sentencias a finales de septiembre. The Centre also reported on two years of ban on travel abroad and artistic activities.

La historia de Mostafa Nili cubre a cinco personas. It is not clear whether the corporal punishment was also applied to the other four convicted persons. El lunes no se confirmó públicamente la ejecución de estas sentencias por la autoridad judicial.

Un concierto en línea en la corte

En su expediente de octubre sobre la persecución de artistas en Irán, el Centro recuerda que el concierto había sido grabado en la caravana de Deir Gachin, en la provincia de Qom, sin un público en el sitio. La emisión en línea fue seguida por el arresto temporal del cantante y varios músicos. Las actuaciones no sólo involucraron al intérprete sino también a quienes participaron en la producción del concierto.

La organización de derechos humanos Hana condenó el lunes la flagelación, que considera contraria a la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su declaración se basa en las declaraciones del abogado sobre la aplicación de la sentencia.

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