A caregiver died when clashes hit the Niono health centre in Mali on 21 November. Médecins sans frontières afirma que el cuidado intensivo está fuera de servicio y 26 heridos han sido atendidos. El centro sigue tratando a los pacientes en algunos servicios.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A caregiver was killed on 21 November in Niono, central Mali, when clashes hit the reference health centre. En una declaración emitida el lunes 23 de noviembre, Médecins sans frontières afirma que la UCI ya no funciona. Sin embargo, el resto de la instalación no cierra: los pacientes continúan recibiendo atención.

En Niono, cuidado intensivo fuera de servicio

MSF trabaja en esta institución con los equipos del Ministerio de Salud de Malí. Según la organización, otros dos cuidadores, dos cuidadores acompañantes y un niño menor de cinco años resultaron heridos dentro del centro. MSF no especifica el empleador del funcionario médico que murió.

Los equipos de organizaciones no gubernamentales y del Ministerio trataron a 26 heridos a pesar de los daños. Esta cifra corresponde a las personas atendidas: el comunicado de prensa no suma el balance de los heridos en el establecimiento. Un paciente que se recuperaba de la cirugía resultó gravemente herido. Aftertabil, he was transferred to Ségou Regional Hospital.

El daño hace que parte del centro sea inutilizable. Además de la pérdida de cuidados intensivos, MSF reporta daños en otros servicios y en el sistema de almacenamiento de agua. La organización no proporciona una fecha para la reintroducción de la unidad en el servicio o un balance costoso de la disminución de la capacidad de todo el centro.

Tres niños tratados después de un incidente separado

El mismo día, equipos de MSF en Niafunké, al norte del país, trataron a tres niños de entre 7 y 11. The organisation reports that they were injured in an attack in the village of Arabbe. Este episodio es distinto de los enfrentamientos del Niono.

En su declaración, MSF pidió la protección de las estructuras de salud, sus equipos y pacientes. La organización no atribuye el daño a un actor específico en el centro Niono y no decide la naturaleza intencional del daño al edificio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews