Egipto: El apoyo defensivo anunciado en Riad

Badr Abdelatty confirma una presencia militar en Arabia Saudita. El Cairo describe una misión defensiva, distinta de una intervención en el Yemen.

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Badr Abdelatty afirma que las fuerzas egipcias han estado presentes en Arabia Saudita durante varios meses a petición de Riad. En sus conversaciones en París esta semana, el Ministro de Relaciones Exteriores describe una misión para fortalecer las capacidades defensivas del reino, sin intervención en Yemen.

Apoyo militar presentado como defensivo

Las declaraciones del Ministro, reportadas los días 10 y 11 de noviembre, preocupan en particular la protección de sitios sensibles en territorio saudí. Abdelatty vincula esta asistencia a la seguridad nacional egipcia y al mandato otorgado al Presidente Abdel Fattah al-Sissi por el Parlamento el 26 de octubre.

Sin embargo, la confirmación de una presencia no especifica su tamaño o la composición de las unidades. El Ministro no anuncia oficialmente las cifras y listas de equipos que circulan bajo cubierta de fuentes anónimas.

Al mismo tiempo, Abdelatty sostiene que El Cairo continúa sus contactos para detener los ataques y permitir que se reanuden las negociaciones. Por lo tanto, presenta apoyo defensivo y esfuerzos diplomáticos como dos componentes de la misma política.

Un límite ya formulado por Sissi

Esta distinción se incluyó en una intervención del Presidente egipcio el 21 de octubre, cuyo informe fue publicado por la Presidencia. Sissi afirmó que el esfuerzo militar tenía por objeto defender el territorio y las fronteras de la Arabia Saudita, y no incluyó un ataque contra el Yemen.

Extendió este principio a la asistencia solicitada por otros Estados árabes, haciendo hincapié en la continuación de las medidas dentro de los límites del país apoyado. El Presidente también reasignó la estabilidad de los Estados del Golfo a la seguridad nacional egipcia. Esta doctrina por sí sola no proporciona detalles de las operaciones in situ.

Consultas en París para evitar la escalada

El 10 de noviembre, Abdelatty se reunió en París con el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abderrahmane Al-Thani, así como el jefe de diplomacia saudí, Fayçal bin Farhane. En el comunicado egipcio se describen los debates sobre la desescalación y las martillas diplomáticas después del funcionario de Qatar en Washington.

Ese mismo día, en su reunión con Jean-Noel Barrot, Abdelatty reafirmó el apoyo de Egipto a un arreglo político de la crisis yemení. Estas declaraciones no indican una nueva orden de despliegue ni una entrada de fuerzas egipcias en el Yemen.

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