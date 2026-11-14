Polonia: Nawrocki Blocks Online Content Law · Global Voices

El presidente polaco Karol Nawrocki se negó el 13 de noviembre de 2026 a firmar la ley introduciendo un nuevo procedimiento para bloquear el contenido en línea ilegal. Rechaza poderes administrativos y garantías judiciales. El gobierno aboga por una respuesta más rápida a la violencia y las amenazas. El veto no elimina el DSA europeo o el coordinador polaco ya nombrado: se refiere a la segunda parte de una reforma dividida después de una negativa presidencial anterior en enero.

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Karol Nawrocki vetó la ley polaca el 13 de noviembre de 2026, organizando un nuevo procedimiento para bloquear el contenido ilegal en línea. El Presidente impugna los poderes confiados a la administración y las garantías ofrecidas a los autores de las publicaciones. Por el contrario, el gobierno defiende un mecanismo para acelerar la respuesta a las amenazas y la violencia en Internet.

Este veto no elimina la regulación europea sobre servicios digitales, el DSA. Tampoco pone en tela de juicio la designación de la autoridad polaca responsable de coordinar su aplicación. Bloquea una segunda ley nacional sobre las disposiciones relativas al contenido después de que ya haya entrado en vigor una primera ley.

Veto de Nawrocki: dos textos con diferentes funciones

El desacuerdo se refiere a la Ley de 22 de octubre de 2026 por la que se modifican las normas sobre servicios electrónicos. Viene del Proyecto Parlamentario 2693. El calendario de Sejm distingue varias etapas: una tercera votación de lectura el 8 de octubre, el examen de las enmiendas del Senado el 22 de octubre, y la transmisión al Presidente el 23 de octubre.

Esta cronología es importante: el texto había completado su viaje parlamentario pero no había llegado a ser aplicable. La negativa presidencial impide su promulgación en esta forma. El motivo del veto, enviado al Sejm el 13 de noviembre, exige un nuevo examen del mecanismo.

El Ministerio de Asuntos Digitales recuerda que un veto anterior en enero de 2026 llevó a la separación de la reforma en dos leyes. El primero, en vigor desde el 6 de noviembre, nombra al Presidente de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas, UKE, coordinador de servicios digitales. El segundo fue añadir un procedimiento de reacción al contenido ilegal.

El gobierno quiere acelerar las ordenanzas

En su presentación del plan, el Ministerio explicó que el Presidente del Reino Unido, el Presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, KRRiT, y los tribunales podían haber dictado mandamientos. Se citan, entre otras cosas, amenazas, violencia y delitos contra los niños.

Para algunas situaciones graves, una solicitud de la policía o del fiscal habría permitido la ejecución inmediata de una decisión de bloqueo. Ejemplos del Ministerio incluyen la incitación al suicidio y ciertas amenazas o violencia relacionadas con el origen, la religión o la afiliación política.

El Viceprimer Ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, cree que el veto priva al Estado de medios más rápidos contra estos delitos. También denuncia el poder de grandes plataformas para hacer frente a alertas y retirar publicaciones. Esta es la evaluación del gobierno de las consecuencias de la decisión, no una constatación de impunidad general en Internet.

Presidente impugna la intervención ante el juez

Karol Nawrocki dice que comparte el objetivo de luchar contra el contenido criminal. His criticism is about how to restrict access to publications. Considera que el lugar dado a las decisiones administrativas adoptadas antes de la revisión judicial es excesivo.

En su argumento escrito, reconoce varios cambios realizados después de su primer veto, incluida la separación de la reforma. Sin embargo, considera que las garantías siguen siendo insuficientes. En particular, invoca la libertad de expresión, la proporcionalidad de las restricciones y la eficacia del recurso al juez.

La posibilidad de bloquear todo un dominio es otro punto de su desafío. El presidente teme que una medida dirigida al contenido también afecte a las publicaciones lícitas. Esta objeción debe distinguirse de un bloqueo real: la ley impugnada no ha entrado en vigor.

Por su parte, el Gobierno sostuvo que el plan preveía impugnación y revisión judicial. Por consiguiente, las dos posiciones no sólo se oponen a la existencia de un recurso. Ellos difieren en el momento de la intervención del juez y en la capacidad de control posterior para remediar las consecuencias de un retiro.

El marco europeo no desaparece

El DSA establece obligaciones comunes para los servicios digitales. La Comisión Europea velará por su aplicación con los coordinadores nacionales. Estas autoridades supervisan las plataformas bajo su jurisdicción y cooperan a nivel europeo. El Reglamento distingue este marco de vigilancia de las decisiones relativas al contenido específico.

El artículo 9 de la ley regula las disposiciones contra el contenido ilegal emitido sobre la base de la legislación europea o nacional. El veto polaco se refiere a un procedimiento nacional previsto en este entorno jurídico. No transforma el contenido ilegal en contenido autorizado y no borra otros instrumentos ya aplicables.

Tanto la Presidencia como el Gobierno reconocen que sigue siendo el primer componente institucional. Su confrontación se refiere ahora a los medios adicionales para que las autoridades actúen sobre publicaciones. El Ministerio anuncia que seguirá trabajando con las instituciones y plataformas pertinentes. En los documentos oficiales consultados no se establece ningún nuevo voto por el Sejm o el calendario de sustitución.

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