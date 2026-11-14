Zelensky: La OTAN evocó contra la retirada de Donbas

Zelensky afirma que Washington se refirió a una entrada en la OTAN contra un retiro ucraniano de Donbas. Se negó a aceptar cualquier asignación actuó y exigió garantías precisas antes de una consulta popular. Los comentarios, publicados el 14 de noviembre, no constituyen una oferta finalizada de los Estados Unidos ni un acuerdo entre las partes interesadas.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Volodymyr Zelensky afirma que los negociadores estadounidenses hicieron una nueva pregunta: ¿Aceptaría Ucrania retirarse de Donbas si entrara en la OTAN? Sus declaraciones, hechas frente a los periodistas el viernes 13 de noviembre y hechas públicas el sábado 14 de noviembre de 2026, pusieron la pertenencia a la Alianza en el centro de las discusiones sobre el fin de la guerra. Sin embargo, no constituyen una oferta finalizada de Estados Unidos ni un acuerdo ucraniano.

El Presidente de Ucrania mantiene su negativa a entregar su territorio. Él planea consultar con ucranianos sólo si Washington y sus socios presentan un conjunto concreto de garantías. En esta etapa, destacó, las discusiones no produjeron esta propuesta detallada.

Donbas y la OTAN: una pregunta, no un acuerdo

El nuevo punto se refiere a los términos del intercambio reportado por Zelensky. Hasta la fecha, Kiev ha buscado protección basada en las garantías colectivas de defensa de la Alianza. Esta vez, según el presidente, los estadounidenses vincularon directamente una posible adhesión a un retiro ucraniano de Donbas. Afirma que esta pregunta nunca se había hecho así antes.

La distinción es esencial. Una cuestión exploratoria no es un compromiso de los Estados Unidos. Tampoco prueba que los otros miembros de la OTAN aceptarían esta fórmula o que Rusia aceptaría. No se identificó ninguna confirmación separada de este escenario específico en los artículos auditados para este artículo.

Donbas incluye las regiones de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania. Por lo tanto, el debate se refiere al destino de un territorio, pero también al de las posiciones que el ejército ucraniano sigue defendiendo. El retiro militar y el reconocimiento jurídico de la anexión rusa son dos decisiones diferentes. Zelensky excluye este reconocimiento, incluso si se negocia un acuerdo.

Kyiv quiere conocer el contenido real de las garantías

El Presidente de Ucrania describió tres componentes que debían examinarse conjuntamente. Pide garantías de seguridad precisas, un ejército ucraniano suficientemente equipado y financiado y un plan de reconstrucción basado en recursos identificados. El número, las armas y la duración del apoyo financiero fueron uno de los parámetros que quería ver definidos.

Este requisito explica su precaución en las fórmulas generales. Según su cuenta, Washington también sigue haciendo referencia a acuerdos bilaterales comparables a ciertas protecciones otorgadas a sus asociados. Zelensky dijo que preguntó si la protección de la OTAN implicaría la presencia de soldados estadounidenses en Ucrania. La respuesta estadounidense habría sido negativa.

Por lo tanto, no presenta estos mecanismos como intercambiables. Una promesa de asistencia, una presencia militar y la entrada en una alianza no involucran a los socios de la misma manera. In particular, the Head of State asked how safeguards would work in practice in the face of a new attack.

Una consulta popular condicional

Zelensky prevé un referéndum si se le presenta un paquete completo y creíble. Dijo que quería abrir un debate con la sociedad ucraniana, en lugar de decidir por sí sola una decisión de este ámbito. Esta apertura condicional no significa que ya acepte un retiro.

Ninguna fecha de consulta o formulación de preguntas acompañará sus observaciones. El requisito sigue siendo una propuesta suficientemente precisa, confirmada por los asociados interesados. Al mismo tiempo, el Presidente insiste en mantener la posición ucraniana en los territorios ocupados.

Washington no puede decidir por sí solo

La entrada en la OTAN es un procedimiento colectivo. El artículo 10 del Tratado de fundación prevé una invitación aceptada por unanimidad por los aliados. Los Estados Unidos desempeñan un papel importante en esa organización, pero no pueden asignar a un país candidato por sí solo.

Esta regla aún separa el escenario a que hace referencia Zelensky de la perspectiva de una membresía activada. La OTAN recuerda también que las decisiones de ampliación pertenecen a los aliados y al país candidato, sin el veto de un estado externo. Por consiguiente, la cuestión diplomática sigue abierta en varios niveles.

Después de Abu Dhabi, las discusiones siguen sin terminar

Estas declaraciones siguen las conversaciones trilaterales celebradas los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi entre representantes ucranianos, rusos y estadounidenses. Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron entonces con Vladimir Putin en Moscú, luego Zelensky en Dublín. In particular, the President of Ukraine reported agreement in principle on an important exchange of prisoners and on the continue of discussions.

Los europeos también están tratando de aclarar su papel. El 13 de noviembre, António Costa anunció un equipo con instituciones de la UE en Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. Recordó que las elecciones relativas al territorio y la soberanía de Ucrania pertenecen a Kiev.

El siguiente punto a revisar será la transición de la cuestión americana reportada por Zelensky a una propuesta formalizada. Su contenido, los compromisos de los aliados y las modalidades de cualquier consulta ucraniana aún no se han establecido.

Foto de portada: Vilnius, Julio 2023, campaña para Ucrania en la OTAN. Archivo de la Embajada de Ucrania en Lituania, CC BY 4.0. Original conservado sin retoque.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews