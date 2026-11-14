Jerusalén: Asociaciones que hacen frente a las clausuras

En Burj al-Luq Luq, el plazo para impugnar el cierre es el 16 de noviembre. Varias instituciones palestinas están sujetas a medidas separadas.

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En Jerusalén oriental, el cierre de las instituciones palestinas no se limita a puertas cerradas. Interrumpe los programas educativos, deportivos y sociales y coloca a sus funcionarios frente a plazos muy cortos para la impugnación. Para la asociación Burj al-Luq Luq, en la antigua ciudad, el plazo es el lunes 16 de noviembre: según las organizaciones que lo apoyan, es el último día en oponerse a la nueva orden de cierre firmada el 9 de noviembre.

Seis meses de cierre, una excepción para el jardín de infancia

La nueva orden contra Burj al-Luq Luq fue implementada el 10 de noviembre. Police officers posted the decision at the entrance to the institution. Este no es su primer cierre del año: el 17 de febrero se había aplicado una orden anterior antes de que se diera a conocer el 13 de agosto. Por lo tanto, la nueva medida viene después de la reanudación de las actividades, no como parte de un cierre continuo desde febrero.

Según el comunicado de la Red de ONG palestinas y la consolidación de las instituciones de derechos humanos de Jerusalén, de fecha 10 de noviembre y publicado al día siguiente por San Yves, la medida dura seis meses. También abarca las actividades realizadas bajo otro nombre o por intermediarios. Las actividades de los jardines de infancia están explícitamente excluidas. Por consiguiente, presentar la decisión como prohibición sin excepción sería inexacto.

En la misma declaración se describe un período de siete días desde la entrada en vigor para que el propietario o propietario de los locales puedan impugnar la decisión. Exhorta a las representaciones diplomáticas y a las organizaciones internacionales a actuar antes del 16 de noviembre. The evidence provided does not indicate that an appeal has already been filed or that it would have suspended the closure.

Un terreno político impugnado por la asociación

The decision of the Israeli Minister of National Security, Itamar Ben Gvir, is based on the 1994 legislation limiting activities related to the Palestinian Authority. Culpa a la institución por actuar bajo su patrocinio o en su nombre. La asociación rechaza esta presentación y afirma que sus actividades forman parte de su misión comunitaria, independientemente de las rivalidades políticas.

Tras la reapertura, informó de que había reanudado sus programas educativos, deportivos y sociales para niños, mujeres y jóvenes. Su declaración de 10 de noviembre exige el levantamiento del cierre y el regreso de los equipos a la sede. The charges raised in the decision are not in themselves a public demonstration of the alleged links; Por el contrario, el desafío a la asociación no equivale a la cancelación de la orden.

Varias instituciones, procedimientos separados

El cronograma es importante. The Abnaa al-Quds club in the Saadiya neighbourhood was ordered closed on 5 November. On the same evening, a cultural demonstration in the Al-Hakawati Theatre was prevented, according to the grouping of rights organizations. These facts precede the order concerning Burj al-Luq Luq and are not further closures on 14 November.

Another case concerns the Arab al-Sawahra clan association in Jabal Mukabber. As early as 4 November, she had announced that she had received notification of a judicial decision providing for her removal from the register of associations and the cease of her activities. La oradora ha pedido a los donantes que suspendan las transferencias, anunciando también el cierre de su cuenta bancaria y su página oficial. Este caso debe mantenerse distinguido de una orden administrativa de seis meses: las autoridades incautadas, los efectos anunciados y los medios de impugnación no son idénticos.

Para los habitantes, estas diferencias legales tienen una traducción inmediata: qué servicios quedan disponibles, si una actividad puede reanudarse y cuándo se puede impugnar una decisión. En el caso de Burj al-Luq Luq, la excepción relativa al jardín de infancia y la fecha del 16 de noviembre son los dos parámetros prácticos establecidos. En los documentos consultados no se detectaron decisiones posteriores.

Fotografía de ilustración: vista de Jerusalén por Yasir Gürbüz, del Banco de Libnanews y antes de los eventos descritos; fecha de tiro no especificada. No muestra establecimientos cerrados.

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