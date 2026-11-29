Reunión en Sipopopo, Guinea Ecuatorial, líderes de la CEEAC tomaron nota de la retirada de Rwanda e instruyó a su Comisión para resolver sus consecuencias. Kigali anunció su partida en junio de 2025, tras una disputa por la presidencia rotatoria. Chad es ahora el jefe de la organización regional.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) tomó nota de la retirada de Rwanda en su cumbre el viernes 27 de noviembre en Sipopopo, Guinea Ecuatorial. Kigali había anunciado su partida en junio de 2025. The Heads of State instructed the Commission to continue the legal, administrative, technical and financial steps resulting from the withdrawal.

La decisión figura en el comunicado del 27o período ordinario de sesiones. No es un nuevo anuncio de la partida de Kigali ni una exclusión decidida por otros gobiernos. Aclaró el seguimiento de una decisión anterior de las instituciones regionales, tras las conversaciones con Rwanda.

El Tratado distingue entre el anuncio de retirada y el fin de la adhesión

El artículo 110 del Tratado revisado de la CEEAC dispone que un Estado enviará una notificación por escrito al actual Presidente de la Conferencia con un año de antelación. La recepción de esta notificación abre negociaciones sobre las consecuencias de la salida. Durante la notificación, el Estado sigue obligado a respetar el tratado y sus obligaciones. Luego deja de ser miembro al expirar el período, a menos que haya renunciado a retirarse.

The Rwandan government statement of 9 June 2025 confirms that the Cabinet had reiterated the decision announced two days earlier. Sin embargo, la fecha de este anuncio público no es suficiente para establecer la fecha de recepción de la notificación escrita prevista en el Tratado. El comunicado de Sipopo ordena a la Comisión que resuelva el seguimiento institucional sin especificar los detalles de las medidas financieras que deben adoptarse.

Se produjo un desacuerdo en torno a la presidencia rotatoria

En junio de 2025, Kigali desafió el fracaso de la presidencia rotatoria al final de la cumbre anterior. En particular, el Gobierno de Rwanda acusó a la República Democrática del Congo de utilizar la organización en su contra. El viernes, el presidente chadiano Mahamat Idriss Déby Itno logró al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, al frente de la Conferencia.

Después de la retirada de Rwanda, la CEEAC tiene diez Estados: Angola, Burundi, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, República del Congo, Santo Tomé y Príncipe y Chad. Creado en 1983, abarca tanto la integración económica como la cooperación política y de seguridad. Su tratado establece que la salida de un miembro no disuelve la organización.

Eastern DRC remains on the agenda

Los dirigentes reunidos en Sipopo también expresaron preocupación por la seguridad y la situación humanitaria en la región oriental de la República Democrática del Congo. Pidieron que se desescalara y pidieron a la Unión Africana y a los asociados internacionales que aumentaran su apoyo al país. Esta parte de la cumbre se refiere al conflicto en el Congo oriental; Está separado del procedimiento de retiro de la CEEAC.

En febrero de 2025, el Consejo de Seguridad pidió al M23 que pusiera fin a sus ofensivas y a Rwanda que pusiera fin a su apoyo al grupo y retirara sus fuerzas del territorio congoleño. También pidió a las fuerzas congoleñas que pusieran fin a su apoyo a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda. La ejecución de estas solicitudes no corresponde al procedimiento administrativo encomendado a la Comisión en Sipopo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews