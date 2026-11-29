La coalición liderada por Arabia Saudita pidió a los civiles que dejaran el cruce de Ras Issa en la costa del Mar Rojo yemení el domingo. The Houthis claim that the site was then hit. Todavía no existe una evaluación independiente del daño o las consecuencias de la oferta.

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La coalición liderada por Arabia Saudita pidió a los civiles que abandonaran el puerto de Ras Issa en la provincia yemení de Hodeida el domingo 29 de noviembre. Los Houthis afirmaron entonces que la terminal había sido golpeada. No se dispone de una evaluación independiente de las víctimas o los daños al mediodía.

El portavoz de la coalición, General Turki al-Maliki, presentó inicialmente la apelación como medida de seguridad. A continuación anunció que la coalición estaba llevando a cabo una respuesta militar, que justificó con ataques a civiles e infraestructura civil. Esta declaración no especifica qué daño fue causado al cruce de Ras Issa o cuántas personas habían abandonado el sitio.

A hit reported by the Houthis

The Houthis, who control the area, attributed a strike to Saudi Arabia on Ras Issa after the warning was issued. Su portavoz militar, Yahya Saree, amenazó a los puertos saudíes del Mar Rojo a cambio. The announcement of these threats does not confirm a further attack on Saudi facilities.

El terminal Ras Issa se encuentra en la misma provincia que la ciudad de Hodeida, pero no es el puerto de la ciudad. La alerta anunciada el domingo se refiere al terminal Ras Issa, no todos los puertos de la provincia. En este momento no se anunció ninguna interrupción del tráfico comercial en todo el sector.

Combustible, un desafío para los servicios civiles

Ras Issa es una terminal de combustible. Para abril de 2025, las huelgas estadounidenses ya habían alcanzado el puerto y sus alrededores. Las Naciones Unidas informaron de bajas civiles, incluidos cinco trabajadores humanitarios heridos, y su grupo de expertos documentó daños en las instalaciones. Esta evaluación no se refiere a los acontecimientos de este domingo.

El transporte importado alimenta combustible que distribuye alimentos, así como generadores y bombas de agua. Por consiguiente, una interrupción duradera de la descarga tendría consecuencias más allá de los muelles. En un punto económico publicado en noviembre, el UNICEF estimó que aproximadamente 18,3 millones de personas en el Yemen se enfrentarían a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda en 2026, en un contexto de presión sobre los precios de los alimentos y la energía. No se establece que la huelga informó el domingo interrumpió las entregas.

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