La Seguridad General abrió sus primeros edificios en Damour. Hasta la fecha, los reclutas habían completado dos cursos de capacitación en Aramoun.

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El viernes 27 de noviembre, la Seguridad General del Líbano inauguró su instituto de capacitación en Damour. El Director General, Hassan Choucair, presentó la apertura como primer paso. La puesta en marcha de los primeros edificios no significa que todo el sitio ya pueda dar cabida a la formación de nuevos reclutas.

El establecimiento lleva el nombre del general Joseph Aoun. Su misión es capacitar a los oficiales de Seguridad General durante toda su carrera en áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología de la seguridad. The authorities announced of two buildings at the ceremony, in the presence of representatives of Japan, Denmark and the International Organization for Migration (IOM). El Director también dio las gracias a los Estados Unidos por su apoyo. El municipio de Damour ha puesto a disposición la tierra.

Por qué los reclutas fueron entrenados en Aramoun

En su revisión de noviembre, la Seguridad General dio un ejemplo concreto de lo que Damour faltaba. El instituto aún no pudo organizar dos cursos de capacitación para reclutas. Los inspectores futuros siguieron su ciclo especializado en el Instituto de las Fuerzas de Seguridad Interna de Aramoun; otro ciclo, destinado a un grupo mayor, utilizó un campamento militar, también en Aramoun. Por consiguiente, ambas instituciones prevén la recepción de cursos, y la Seguridad General mantiene su responsabilidad en la capacitación de su personal.

Esta distinción cuenta para entender la inauguración. El nuevo sitio ofrece la administración de locales limpios para desarrollar su oferta. Por otro lado, ni la apertura ni el discurso del viernes llevaron a la transferencia inmediata de todos los cursos. The General Security Review, published before the ceremony, referred to several additional buildings needed for initial and vocational training.

Una escuela interna, no una nueva ventana

El instituto debe servir a los agentes, no recibir solicitudes de títulos o extender las horas de los mostradores de Seguridad General. No debe confundirse con el centro territorial de Damour, que ya está incluido en el directorio administrativo. Los documentos públicos consultados no proporcionan una fecha para la transferencia de las primeras promociones de Aramoun, capacidad de recepción anual o programa de entrega completa.

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