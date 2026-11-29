Youssef Raggi debe iniciar una visita oficial a Kuwait por invitación de su contraparte. El ministro libanés dijo que quería expresar la solidaridad de Beirut después del ataque que mató a dos nacionales italianos el 26 de noviembre. La Embajada del Líbano también anunció una reunión con la comunidad libanesa el 1 de diciembre.

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Youssef Raggi anunció que viajaría a Kuwait para expresar la solidaridad del Líbano después de los ataques contra el emirato. The Lebanese Embassy confirmed the official visit at the invitation of the Kuwaiti Foreign Minister, Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah. También anunció una reunión con la comunidad libanesa el martes 1 de diciembre.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano explicó en una entrevista publicada el 28 de noviembre que deseaba avanzar para señalar el apoyo de Beirut a las autoridades y al pueblo de Kuwait. La visita oficial se anuncia el lunes. La embajada, que había mencionado la llegada del domingo en su primer anuncio, presentó el fortalecimiento de la cooperación bilateral como uno de los objetivos del desplazamiento.

Una visita después de la muerte de dos italianos

The displacement occurred after the drone attack on Thursday 26 November, which killed two Italian nationals and injured a Kuwaiti and a Pakistani. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait asigna la responsabilidad al Irán, que niega. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el ataque al día siguiente y exhortó a las partes a que retrocedieran. Su declaración no designa a una persona responsable.

Raggi ha incluido esta visita en la reanudación de los intercambios oficiales con los países del Golfo. La presentó como seguimiento del desplazamiento del Presidente Joseph Aoun a Kuwait en mayo de 2025. La Embajada anunció discusiones sobre las relaciones entre ambos países y formas de desarrollar su cooperación. En esta etapa no se ha anunciado ningún acuerdo de firma o compromiso financiero.

Raggi defiende el monopolio estatal de armas

En la misma entrevista, el ministro advirtió a Hezbollah que no socavara la seguridad interna, alegando que la paciencia del Estado y la población tenía límites. Defendió la implementación gradual del plan del Ejército sobre el monopolio de armas, que fue revisado por el gobierno en septiembre de 2025. Sus observaciones no anuncian una nueva decisión del Consejo de Ministros ni un cambio de calendario.

Raggi también trajo la convulsión de explosivos Qa’a más cerca de los registros Becharre y Dahr al-Badar. Él ve las pruebas de una red, una evaluación que no es una conclusión judicial. El primer comunicado del ejército sobre la confiscación de Qaa no atribuyó la carga a Hezbollah. The qualification of the facts and the responsibilities remain the responsibility of the judicial investigation.

Recepción del Líbano en Kuwait

El embajador libanés, Ghadi Khoury, tiene previsto recibir a miembros de la comunidad libanesa el martes 1 de diciembre a las 18.00 horas en Kuwait, en la Embajada. El representante diplomático indicó que los invitados tenían que confirmar su presencia con antelación para acceder al sitio.

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