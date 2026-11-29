El municipio de Baraachit niega haber recibido una orden de evacuación. En Beirut, las calles maratón reabrieron con los últimos participantes. España elige su Parlamento, las huelgas rusas están matando en tres ciudades ucranianas y Namur se prepara para la reorganización de sus servicios después del incendio del ayuntamiento.

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En el sur del Líbano, el municipio de Baraachit denegó los informes domingos de una orden de evacuación, tras los nuevos informes de huelgas. España renueva su Parlamento, mientras que las autoridades ucranianas reportan víctimas en Odessa, Zaporijjia y Krementchouk.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Hora de Beirut.

Líbano meridional: Baraachit niega la orden de evacuación

El municipio de Baraachit declaró el domingo que no se habían emitido órdenes de evacuación para el pueblo o sus alrededores. El ayuntamiento, que afirma haber comprobado con el ejército libanés, responde a la información transmitida el sábado y pide a los habitantes que mantengan los anuncios de las autoridades competentes.

La negación se refiere a la evacuación, no a la actividad militar en el sector. La noche del sábado al domingo, corresponsales locales informaron de huelgas atribuidas a Israel en las afueras de Baraashit y Tallousa. También se informó de una fuerte explosión después de la medianoche en Kfar Tebnit, donde se informó de nuevos ataques el sábado por la mañana. El origen de la última explosión y sus consecuencias no se han establecido.

Maratón de Beirut: las reaperturas son calle por calle

La Plaza de los Mártires es el punto de partida y punto de llegada del maratón del domingo en la capital. Las Fuerzas de Seguridad Interna cerraron las calles de la ruta a partir de las 4:30 a.m. y planearon una reapertura gradual mientras pasaban los últimos participantes. El lugar en sí sigue preocupado hasta el final del evento. The police did not set a single time to resume traffic for all routes.

El maratón y el semi-maratón estaban al comienzo del programa deportivo, seguido por los 10 km, la carrera juvenil y los 6 km. El organizador había anunciado una ceremonia a las 10.30 horas para la primera de las carreras principales, con un ranking separado para los mejores maratones libaneses. Los premios por categoría de edad se anuncian para el 4 de diciembre. El tiempo y los rankings aún no están verificados para esta edición.

Israel: Netanyahu y Eisenkot abren nueva discusión

Benjamin Netanyahu, primer ministro saliente y Gadi Eisenkot, responsable de formar el próximo gobierno, iniciaron una nueva entrevista el domingo. Netanyahu había declarado el sábado que aceptó tomar la primera ronda de una posible alternancia al jefe de un gobierno sindical. Eisenkot propuso discutir el programa sin aceptar en esta etapa el principio de rotación. En este momento no se anunció ningún acuerdo de coalición.

Las elecciones de octubre no dieron una clara mayoría a ninguna de las partes del Knesset. Eisenkot debe tener 61 de 120 escaños para obtener una mayoría y tener un mandato inicial hasta el 6 de diciembre. Puede solicitar una prórroga de catorce días. Las conversaciones con Likud no sustituyen los acuerdos que su parte negoció con las demás partes.

Ucrania: Víctimas civiles en Odessa, Zaporijjia y Krementchouk

En Odessa, el municipio anunció la muerte de una mujer después de una huelga rusa en un edificio residencial en la noche. In Zaporijjia, the regional administration reported that a woman had been killed and several injured following an attack that destroyed houses. Una niña de 14 años fue removida de los escombros y entregada a médicos, dijo el copresidente del Consejo Regional de Defensa, Ivan Fedorov.

En Krementchouk, en la zona de Poltava, un dron golpeó el patio de un edificio el sábado por la noche, según las autoridades regionales. They announced the death of a woman and reported six injuries. These local reviews concern three separate incidents and are likely to evolve.

España: las primeras cifras esperadas esta tarde

España vota el domingo para renovar ambas Cámaras del Parlamento después de la disolución en octubre. Se registran unos 38,6 millones de votantes, de los cuales casi 2,7 millones están en el extranjero. La mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados es de 176 escaños de 350.

El Ministerio del Interior tiene previsto publicar sus dos primeros puntos de participación a las 14.30 horas y a las 18.30 horas en Madrid, a saber, las 15.30 horas y las 19.30 horas en Beirut. El recuento provisional se emitirá a partir de las 9.00 horas en Madrid, después del cierre de las oficinas en las Islas Canarias, es decir, a las 10.00 horas en Beirut.

Bélgica : Namur tiene que reorganizar la recepción en el ayuntamiento

Un incendio dañó el Ayuntamiento de Namur el domingo por la mañana. El municipio puso en marcha su plan de contingencia. Un bombero resultó herido durante la operación y no se anunció la causa del desastre. Se planificó un punto municipal a las 11.30 horas hora belga para hacer balance de las consecuencias del incendio. Las direcciones y horarios de cualquier ventana de reemplazo aún no se anunciaron en el momento de este boletín.

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