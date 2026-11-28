La Wisdom University reunió a abogados y funcionarios de Furn el-Shebbak el 19 de noviembre durante los 100 años de la Constitución del Líbano. Los debates se centraron en el funcionamiento de las instituciones, las reformas previstas en el Acuerdo de Taif y el papel del Estado en la preservación de la paz civil.

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Comunicado de la Universidad de la Sabiduría, traducido y adaptado del árabe.Con motivo del centenario de la Constitución libanesa, la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabiduría organizó, en su campus principal en Furn el-Chebbak, el simposio « Cien años de la Constitución libanesa: hacia un Estado que consolida la paz civil ». La reunión, inaugurada el 19 de noviembre bajo el patrocinio y en presencia del arzobispo Paul Abdel Sater, arzobispo maronita de Beirut, reunió a funcionarios públicos, abogados y especialistas en derecho constitucional.

De la vacante presidencial a la formación del gobierno

Después de los himnos del Líbano y de la Universidad de la Sabiduría, una película institucional realizada con técnicas de inteligencia artificial trazó la historia de la institución desde su fundación en 1875. En la apertura, el Decano de la Facultad de Derecho, Chady Saad, hizo la pregunta que pasó por los intercambios: ¿los bloqueos institucionales provienen del texto constitucional o de la forma en que se aplica? Mencionó la repetición de las vacaciones presidenciales, la duración de la formación de los gobiernos, la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Taif y la independencia del poder judicial. Antoine Sfeir, Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Coordinador Nacional del Centenario y Asesor del Presidente de la República, transmitió los saludos y agradecimientos de Joseph Aoun. Pide que se traduzcan las disposiciones de la Constitución en la práctica del Estado. El presidente de la universidad, Joseph Saab, recordó el papel de La Sabiduría en la enseñanza del derecho y la contribución de sus graduados a la vida constitucional. Subrayó la igualdad de los ciudadanos, el respeto de la diversidad y la responsabilidad de la universidad en la transmisión de una cultura de diálogo.

También hablaron los palos de Trípoli y el Norte, Marwan Daher y Beirut, Imad Martinos. Marwan Daher destacó la aplicación efectiva de la Constitución y la independencia del poder judicial. Imad Martinos destacó la brecha entre el texto y las prácticas políticas, y pidió completar la aplicación del Acuerdo de Taif y fortalecer el Consejo Constitucional. El Ministro de Justicia, Adel Nassar, pidió un diálogo nacional para resolver las controversias constitucionales y cambiar los textos para proteger los derechos, libertades y soberanía del Estado.

El primer período de sesiones, presidido por el Chady Saad, se ocupó de las elecciones presidenciales, el nombramiento del Presidente del Consejo y el calendario para la formación del Gobierno, la promulgación de leyes y la adopción de decretos. El ex presidente de La Sabiduría y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San José, Lara Karam Boustany examinó el desacuerdo sobre el quórum de dos tercios en las diversas rondas de las elecciones presidenciales. También se refirió a las excepcionales revisiones constitucionales y compromisos políticos que tenían precedencia sobre las normas de la Constitución. Rizk Zgheib, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik y profesor de la Universidad de San José, recordó que las consultas parlamentarias vinculantes sirven de base para el nombramiento del Presidente del Consejo por el Jefe de Estado y no constituyen una elección. Creó la posibilidad de establecer un plazo para la formación del gobierno. El abogado y profesor Adel Yammine examinaron los efectos del acuerdo de Taif sobre los poderes del Presidente de la República y los bloqueos relacionados con esos retrasos. Estas intervenciones proporcionaron vías de reforma, no cambios.

Descentralización y Senado: ¿qué habilidades?

En el segundo período de sesiones, presidido por Sara Rammal, juez del Consejo de Estado, se examinaron varios proyectos relacionados con el acuerdo de Taif. Elie Maalouf, juez del Tribunal de Cuentas y asesor del Ministro de Justicia, destacó la cooperación entre los municipios para superar la falta de recursos. Ha promovido una descentralización administrativa y financiera más amplia, con los conocimientos y recursos necesarios para las comunidades. Fadi Masri, excompañero de Beirut, distinguió el respeto por las creencias religiosas del confesionismo político. Pidió que se estableciera el órgano nacional previsto en la Constitución para examinar las formas de abolirla. Salim Zakhour consideró que la reflexión sobre un Senado debería primero aclarar sus poderes, para que pudiera cumplir su papel en la protección de la diversidad denominacional, en lugar de detener su elección.

Función del Consejo Constitucional

La tercera sesión, presidida por Adeline Charbel, juez del Consejo de Estado, se centró en vigilar la constitucionalidad de las leyes, los límites del poder de interpretación del Consejo Constitucional y su independencia. Edgar Kabbouat defendió la posibilidad de que una persona planteara la inconstitucionalidad de una disposición con motivo de una disputa, basada en la experiencia extranjera. Issam Sleiman, ex Presidente del Consejo Constitucional, distinguió la interpretación de un texto de su reescritura y planteó la posibilidad de censurar una disposición cuando es demasiado impreciso garantizar el principio de igualdad. El ex diputado y abogado Ghassan Mukheiber pidieron que se revisara la ley que establece el Consejo y su reglamento. Solicita que sus miembros sean elegidos por sus calificaciones y experiencia jurídica, en lugar de cuotas políticas.

Para concluir, el Magistrado Fadi Aneissi presentó los proyectos de recomendación preparados por los estudiantes de la Facultad de Derecho bajo su dirección. El documento refleja las dificultades identificadas durante los períodos de sesiones y sugiere formas de abordarlas. Sigue siendo objeto de revisión: la universidad no ha anunciado la aprobación de un texto final.

La conferencia en imágenes

Los participantes se sentaron en la primera fila del auditorio durante la conferencia. Foto: Servicio de prensa de la Universidad de Sabiduría.

Vista lateral de la primera fila y el público durante la conferencia. Foto: University of Wisdom Press Service.

Foto de grupo en el escenario, frente a la visual del simposio. Foto: University of Wisdom Press Service.

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