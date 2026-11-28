En las laderas del Monte Líbano, las flores de las Orquías de Galilea imitan el olor de una abeja femenina. Dos temporadas de observación mostraron cuánto esta estrategia depende de visitas raras.

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En las laderas del Monte Líbano, las flores de las Orquías de Galilea imitan el olor de una abeja femenina. Dos temporadas de observación mostraron cuánto esta estrategia depende de visitas raras.

El macho se acerca a la flor, posa y a veces deja con pequeñas masas de polen pegadas a la cabeza. No viene por néctar: las orquídeas de Galilea,Orchis galilaea, no produce ninguno. Su fragancia de almizcle imita una señal de apareamiento de la hembra de una abeja silvestre,Lasioglossum marginatum. Si el insecto visita otra orquídea, puede depositar este polen.

Nueve muestras de polen observadas en 68 visitas

Investigadores de la Universidad de San José, la Universidad Americana del Líbano, la Universidad Americana de Beirut y la Universidad de Worcester estudiaron trece poblaciones, principalmente en la ladera occidental del Monte Líbano. Sus observaciones abarcaron dos temporadas de campo, en 2011 y 2012, en garrigues, maderas de roble y puestos mixtos de roble y pinos.

En 75 horas de vídeo, el equipo contaba con 117 enfoques y 68 visitas. Sólo nueve visitas resultaron en masas de polen ligadas al insecto; Las imágenes no muestran nueve fertilizaciones. Los únicos polinizadores observados eran hombres de la misma especie de abeja. Los contactos duraron un promedio de catorce segundos por flor.

Qué muestra la prueba neta

Los investigadores compararon las flores al aire libre, otras protegidas por una red para eliminar insectos, y un tercer grupo contaminado a mano con polen de otra planta. Casi el 29% de las flores al aire libre produjeron fruta, en comparación con el 89% de las contaminadas a mano. Bajo la red sin intervención, sólo una de cada 36 plantas produjo frutos. El equipo no interpretó esta excepción como evidencia de autofertilización.

Estas proporciones describen la experiencia, no una tasa aplicable a todas las orquídeas del Líbano. En poblaciones observadas, la formación de frutas aumentó donde los hombres eran más numerosos, sin diferencias claras entre los tres tipos de medio estudiado. Proteger la planta requiere por tanto la conservación de hábitats donde el polinizador puede mantenerse.

FloresOrchis galilaeafotografiado en el Monte Carmelo en 2006:Gideon Pissey (Gidip) / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Libnanews.

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