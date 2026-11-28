Fuegos reportados en el sur del Líbano, becas anunciadas para ocho escuelas y tormentas esperadas desde la mañana del domingo. En el extranjero, Taiwán roba su referéndum nuclear, se informa de que un buque de carga es confiscado al Yemen y se está solicitando la aprobación de nuevos automóviles y servicios públicos en la Unión Europea.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sábado, 28 de noviembre de 2026, 6 p.m. Beirut edición del tiempo.Se informó de incendios en varias zonas del sur del Líbano. Una delegación de alcaldes franceses se reunió con funcionarios electos en Kawkaba, tras el anuncio de becas en Baabda. En Beirut, las restricciones maratón comienzan esta noche, antes de que las lluvias vuelvan a la madrugada.

South Lebanon: Fire reported in Nabatiyah and Bint Jbeil districts

Se informó de disparos de artillería israelíes en las zonas de Mayfadoun y Zawtar al-Sharqiyah en el distrito de Nabatiyah, así como al amanecer cerca de Rachaf y Sarbine en el distrito de Bint Jbeil. Estos informes son además de las huelgas matutinas reportadas en Kfar Tebnit y los tiroteos en el Valle de Zebqine. No se confirmaron informes de víctimas para los disparos de Mayfadoun, Rachaf y Sarbine.

Escuelas del Sur: becas anunciadas para 3.000 estudiantes

Valérie Pécresse anunció el viernes, frente a Joseph Aoun, apoyo escolar para 3.000 estudiantes de ocho escuelas del Sur. Las condiciones de asignación y las fechas de pago no son públicas. En Kawkaba, una delegación de alcaldes franceses discutió el sábado los hermanamientos y proyectos escolares y sociales con representantes electos del sector Marjayoun, sin un acuerdo firmado anunciado.

En Baabda, otra delegación, la Escuela Pública del Oeste de Zawtar, pidió apoyo el viernes para mantener los cursos. La UNESCO informó el 25 de noviembre de que la escuela, con varios locales dañados, albergaba aproximadamente 74 estudiantes, frente a 304 antes de la guerra.

Beirut: restricciones esta noche, tormentas posibles desde el amanecer

Las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron prohibiciones de estacionamiento a partir de las 9 p.m. este sábado en la ruta maratón, y luego cerraron a las 10 p.m. una zona de la Plaza Mártir. El maratón y el semi-maratón se anuncian el domingo a las 6:30 a.m. por el organizador. El servicio meteorológico prevé fuertes lluvias y tormentas desde el amanecer en el Líbano, con riesgo de inundaciones rápidas en algunas carreteras y menor visibilidad a altitud.

Yemen: Carga notificada incautada en el Golfo de Adén

The British maritime watch service reported that armed men had taken control of a cargo ship off Yemen. El aviso no dará el nombre del buque o de su operador. Esta opinión no confirmó la identidad de los atacantes y el destino de la tripulación.

Taiwán: el alcalde saliente preserva Taipei · Global Voices

El candidato progresista del Partido Democrático Puma Shen reconoció su derrota en Taipei contra el alcalde saliente Chiang Wan-an de Kuomintang. Se celebró un referéndum separado sobre el abandono de la política de salida nuclear. A las 7.55 horas en Taipei, el recuento parcial dio 5,41 millones de votos en la afirmación, por encima del umbral de un cuarto de la inscripción. El total final de la comisión electoral no se había verificado al final de esta edición.

Unión Europea: el primer Euro 7 vence el domingo

Desde el 29 de noviembre, el Euro 7 se aplica a las nuevas aprobaciones de automóviles y utilidades ligeras. El plazo general para nuevos vehículos de tipos ya aprobados será un año más tarde. En particular, el Reglamento cubre partículas de freno y establece umbrales de durabilidad para las baterías. No requiere nueva aprobación tipo para los coches ya registrados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews