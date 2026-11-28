El Ministro de Deportes anuncia el fin del conflicto interno. Quedan por publicar las etapas de la elección de un nuevo comité.

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El Ministro de Deportes anuncia el fin del conflicto interno. Quedan por publicar las etapas de la elección de un nuevo comité.

La Ministra de Juventud y Deportes del Líbano Nora Bayrakdarian anunció el viernes 27 de noviembre del Palacio de Baabda que los agentes deportivos del Líbano habían llegado a un acuerdo sobre el Comité Olímpico. Presentó el compromiso al Presidente Joseph Aoun, en presencia de Pierre Jalkh y Jihad Salamé. El siguiente paso, dijo, debería llevar a la elección de un nuevo comité.

Un acuerdo confirmado en Baabda, no una votación

El Departamento ya había anunciado el 16 de noviembre un acuerdo negociado de la división que paralizó la institución. En la reunión celebrada el 27 se confirmó que los diversos interlocutores habían presentado conjuntamente los resultados de las negociaciones a la Presidencia. Joseph Aoun celebró el acuerdo, creyendo que tendría un efecto positivo en la imagen del deporte libanés en el país y en el extranjero. La Presidencia establece que el reglamento debe respetar la Carta Olímpica y las normas libanesas aplicables.

Qué esperar antes de la elección

El anuncio presidencial no es una citación. No establece la fecha, el procedimiento de nominación o la composición del colegio que participará en las elecciones. El Ministro prometió que se comunicarían las siguientes medidas. Será necesario distinguir entre la notificación de estas etapas por las autoridades deportivas de una posible posición adoptada por el Comité Olímpico Internacional o el Consejo Olímpico Asiático: el comunicado de Baabda no informa sobre las futuras elecciones.

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