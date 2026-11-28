Desde Rachaya hasta el final del mandato francés, cinco libros arrojan luz sobre las etapas de la independencia del Líbano. Denise Ammoun devuelve la cronología, Patrick Seale sigue a Riad el-Solh y un trabajo colectivo regresa a Selim Takla. Georges Corm y Fawwaz Traboulsi explican lo que ha cambiado la construcción del nuevo estado.

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El 22 de noviembre de 1943, la liberación de Bahara al-Khury, Riad al-Solh y otros funcionarios libaneses detenidos en Rashaya marcó la victoria política que quedaba en el calendario nacional. Pero ni el nacimiento del Gran Líbano en 1920 ni la salida de las últimas tropas francesas en 1946 se confundieron con ese día. Para entender lo que se ha jugado entre estas fechas, los mejores libros no todos cuentan la misma historia: uno sigue a los actores de la crisis, otro vuelve al mandato, un tercero examina el compromiso que iba a producir el nuevo estado.

Noviembre de 1943: la fecha que da su hilo a estas lecturas

A principios de noviembre, la Sala abolió las disposiciones del mandato de la Constitución. The French authorities arrest the President, the Head of Government and several officials on the night of 10-11 November. Fuera de la ciudadela, la protesta está en la calle. La crisis también ata a los aliados: Londres interviene mientras que el Levante todavía cuenta en el aparato de guerra. On 22 November, detainees returned to freedom and leaders continued their duties. La presencia militar francesa no terminó hasta 1946.

Denise Ammoun: del 22 de noviembre al mandato

Historia del Líbano contemporáneo, Volumen 1: 1860-1943(Patio) es el libro para elegir seguir la secuencia de eventos en francés. El título abarca más de ocho décadas, pero la historia da un lugar central a los últimos años del Imperio Otomano, a la creación del Gran Líbano y a la evolución de la vida política bajo el mandato. Así, el año 1943 aparece al final de las negociaciones y las conciliaciones que tardaron años, en lugar de una ruptura sin un pasado.

Se puede leer con una pregunta: ¿cuándo cambia la reclamación en la naturaleza? Definir el territorio, organizar sus instituciones y eliminar sus prerrogativas constitucionales del poder proxy son tres etapas diferentes. Para continuar más allá del día de Rachaya, el segundo volumen se hizo cargo en 1943; No sustituye al primero si se busca la historia de la marcha hacia la independencia.

Patrick Seale: Sigue a Riad el-Solh desde dentro

InLa lucha por la independencia árabe(Patio, 2010), Patrick Seale eligió la biografía. Riad al-Solh no entró en la narrativa con su nombramiento para la presidencia del Consejo en 1943: sus compromisos, exilios y relaciones en el mundo árabe arrojaron luz sobre las alianzas que posteriormente estableció en el Líbano. Esta es la lectura más narrativa de la selección.

El cambio focal es útil. El lector ve cómo un político comprometido en debates que trascienden las fronteras libanesas viene a defender la independencia del país y gobernar con Bechara al-Khoury. La biografía, naturalmente, favorece su carácter principal. Leyendo con Ammoun, permite distinguir su trayectoria del movimiento más amplio que lleva independencia.

Selim Takla: encontrar un actor menos conocido de 1943

VolumenSelim Takla, 1895-1945. Una contribución a la independencia del Líbano, dirigido por Gérard D. Khoury (Karthala), mueve la mirada hacia un actor menos presente en conmemoraciones. Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Riad al-Solh, Takla es uno de los funcionarios encarcelados en Rashaya. El libro permite encontrar, junto con los dos líderes más conocidos, un hombre que participó en la construcción de la política exterior del nuevo estado.

Esta es una opción más especializada que la síntesis de Ammoun. Es particularmente útil para aquellos que quieren entender lo que iba a seguir la crisis de noviembre: ejercer poderes diplomáticos y tener al Estado reconocido en sus relaciones con otros gobiernos.

Georges Corm: ¿Qué cambia la independencia en la sociedad?

InLíbano contemporáneo. Historia y sociedad(La Découverte), Georges Corm logró un capítulo sobre el mandato y otro sobre la sociedad de la independencia, de 1943 a 1975. Está menos interesado en reconstruir cada uno de los días de noviembre que en entender cómo funciona el país después de la ruptura: quién puede acceder al estado, cómo evoluciona la vida económica y qué tensiones políticas deben a la dinámica interna, así como a las influencias extranjeras.

Es un buen segundo libro para no parar en la liberación de prisioneros. Cuando una biografía sigue la negociación entre líderes, Corm nos invita a mirar lo que el nuevo orden político permite y los problemas que no resuelve.

Fawwaz Traboulsi: otra lectura de la transición a la independencia

InUna historia del Líbano moderno(Plutón Press, segunda edición, 2012, en inglés), el capítulo sobre la transición del mandato a la independencia tiene lugar entre la formación del Gran Líbano y los primeros años de la República. Traboulsi da un peso particular a los grupos sociales, la economía y los intereses que se reúnen en las instituciones. Podemos empezar con este capítulo, sin leer toda la síntesis.

Comparación con Seale revela dos enfoques. En el biógrafo, las relaciones y elecciones de un actor dan su ritmo a los eventos. En los historiadores, las alianzas también se leen a través de los círculos e intereses que los hacen posibles. Es un complemento, no un segundo relato de la única detención en Rachaya.

¿Con qué libro empezar?

Si sólo lee uno, comience con Denise Ammoun para seguir la historia hasta noviembre de 1943. Añadir Patrick Seale para leer la crisis a través de Riad el-Solh, o el volumen sobre Selim Takla para encontrar otro actor Rachaya. Georges Corm y Fawwaz Traboulsi trasladan la cuestión a las instituciones y la sociedad: ¿qué cambió la independencia después de que los líderes fueran liberados de la cárcel?

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