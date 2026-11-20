La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USJ dedica un día al centenario de la Constitución del Líbano el lunes 30 de noviembre de 2026 a la Biblioteca Oriental de Beirut. En la agenda: los archivos constitucionales, las facultades del Jefe de Estado, la justicia social y el lugar de la mujer.

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La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San José de Beirut anuncia el lunes 30 de noviembre de 2026 el simposio « Constitución Cristiana, Nuevas Perspectivas ». Las reuniones comienzan a las 9.00 horas en el Anfiteatro de Leila Turqui de la Biblioteca Oriental, St. Joseph University Street, en Ashrafieh.

Cien años después de la aprobación de la Constitución del Líbano, el día propone examinar los orígenes y acontecimientos de la Constitución y luego examinar las cuestiones actuales, las facultades del Jefe de Estado en lugar de la mujer y la justicia social. La Fundación Michel Chiha organiza la mañana con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USJ, la Biblioteca Oriental, la Universidad Americana de Beirut y la Universidad Libanesa. La facultad organiza la tarde.

De las 9 am: ¿de dónde viene la Constitución de 1926?

El rector de la USJ, François Boëdec, y el presidente de la Fundación Michel Chiha, Claude Doumet Serhal, abrirán la conferencia. La primera mesa redonda, moderada por Marie-Claude Najm, se centrará en el papel de Michel Chiha a las 9.30 horas con Karim Bitar, y luego en las fuentes de la Constitución a las 10.00 horas con Nadi Abi Rached. A las 11 de la mañana, Joseph Maïla volverá al texto de 1926 y su evolución.

A las 11:30 a.m., Farès El-Dahdah presentará la plataforma digital de la Fundación Michel Chiha sobre archivos constitucionales. El programa anuncia una presentación, sin especificar una fecha en línea. Está programado un debate para el mediodía.

De las 15.00 horas: poderes estatales y cuestiones sociales

Con Ziyad Baroud en moderación, Rizk Zgheib hablará a las 15.00 horas sobre las competencias implícitas del Jefe de Estado, luego Lara Karam Boustany a las 3:20 p.m. sobre « gobiernos atípicos ». Se celebrará una discusión a las 15.40 horas.

A las 16.15 horas, una discusión moderada por Samer Ghamroun discutirá las finanzas públicas a su vez con Ghada Ayoub, el liberalismo económico y la justicia social con François Blanc, y luego el lugar de las mujeres en la Constitución con Diane Khair. La conferencia de clausura está programada para las 5:30 p.m.: Charles-Édouard Sénac discutirá los desafíos del constitucionalismo en el Líbano.

Información práctica

Cuando:lunes 30 de noviembre de 2026, a las 9.00 horas, se reanuda a las 15.00 horas y comienza la conferencia de clausura a las 17.30 horas (hora de Beirut).

Donde:Biblioteca Oriental de la USJ, Leïla Turqui anphitheatre, St. Joseph’s University Street, Ashrafieh, Beirut.

Acceso:ni los términos arancelarios ni de registro se especifican en la invitación. El programa del 30 de noviembre es anunciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la USJ.

Según la invitación, el ciclo « Constitución libanesa: evolución, desafíos y perspectivas » continuará el 1 de diciembre en la Universidad Americana de Beirut y el 2 de diciembre en la Universidad Libanesa. Estos dos días no se celebran en la Biblioteca Oriental.

Visual: invitación al simposio distribuido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Saint Joseph de Beirut, con la Fundación Michel Chiha y la Biblioteca Oriental. Cartel oficial presentado en Libnanews.

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