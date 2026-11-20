En Kfarjouz, Al-Rahma High School distinguió a 350 estudiantes que completaron el primer libro del Desafío de lectura árabe. Para completar este paso, cada uno debe leer diez libros y resumir diez. La feria también reunió estudiantes y cuatro autores de la escuela.

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Un libro leído, una página para resumir. In Kfarjouz, in the Nabatiyah region, the Al-Rahma High School identified 350 students who completed the first booklet of the Arab Reading Challenge, according to the National Information Agency. La ceremonia de premiación tuvo lugar en la apertura de la feria de libros escolares, donde ex estudiantes también llegaron a hablar de sus libros.

Diez libros, diez abstractos

El « passport » es el nombre dado por los organizadores del desafío de lectura árabe en el cuaderno donde los estudiantes registran sus lecturas. Para llenar el primero, de color rojo, cada uno lee diez libros y resume uno por página. El cuaderno también pide tener en cuenta el título, autor, editor y número de páginas. Según la normativa, el primer nivel se refiere a libros fuera del plan de estudios. Este no es el final del desafío: el curso ordinario consta de cinco libretos y cincuenta libros.

La cifra de 350 corresponde a los estudiantes distinguidos por completar este primer cuaderno. Este no es el número de finalistas ni un registro de asistencia a la feria. La agencia no da el número de alumnos que iniciaron el curso en Kfarjouz, ni el número de estudiantes que fueron al próximo folleto.

Los alumnos conocen a cuatro autores de la escuela

La exposición « Racines et lettres » está en su 22a edición. En la inauguración, el poeta y presentador Zahi Wehbe moderó un intercambio de lectura y escritura con un estudiante y cuatro escritores de secundaria. Según la agencia, los cuatro ya habían publicado un libro y participaron en las sesiones de firma en la Feria Internacional del Libro de Beirut.

La asociación Al-Mabarrat, de la que depende la escuela secundaria, había documentado la vigésimo edición en abril de 2025. La dirección presentó el programa como comienzo de una semana de lecturas de grupos, talleres y reuniones, con la participación de los padres. Estas actividades datan de esta edición y no constituyen el programa del 2026 de noviembre.

Un desafío que implica a las escuelas públicas

Para el año escolar 2025-2026, el Ministerio de Educación del Líbano ha invitado a instituciones públicas y privadas, incluidas escuelas técnicas y profesionales, a participar en la décima edición del desafío. A finales de octubre, la agencia oficial Emirati informó a 132.563 estudiantes de 614 escuelas con calificaciones libanesas en esta edición. Esta revisión nacional precede al espectáculo Kfarjouz. El resultado local es más limitado: 350 estudiantes han leído y resumido los diez libros en el primer cuaderno.

Foto de ilustración: Nabatiyah al-Tahta, 8 de mayo de 2011. Este archivo no muestra el Kfarjouz High School o su salón. Crédito: ansam61@hotmail.com / Panoramio, via Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Imagen redimensionada e integrada con cobertura de Libnanews.

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