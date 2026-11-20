Una ánfora miniatura encontrada en la acropolis de Tiro ha conservado en sus trazas cerámicas que los investigadores atribuyen al aceite de palma. El objeto pertenece a un conjunto de quince contenedores antiguos examinados en cinco sitios. Los índices de conífero y fruta fermentada también aparecen en esta muestra, pero no se puede inferir una sola receta. El estudio muestra cómo los rastros orgánicos nos permiten revisar el supuesto uso de vasijas tradicionalmente asociados con perfumes.

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¿Lo sabías? Una pequeña ánfora de la época romana temprana, encontrada en Tiro, dio trazas que los investigadores atribuyen al aceite de palma.El resultado proviene de un estudio publicado en noviembre de 2025, que cubre quince contenedores antiguos asociados con la producción de Tiro. No revela una receta olvidada o una ruta comercial precisa. Muestra que un jarrón a menudo colocado entre botellas de perfume podría haber contenido cualquier otra cosa.

Aceite de palma en una amphora de Tyrus

En el estudio, el fragmento está numerado 22. Viene de la acrópolis de Tiro, en un contexto que los arqueólogos asocian con actividades religiosas. Se identifican comoamphorisk, una ánfora miniatura con dos mangos. A diferencia de varios objetos intactos examinados en el proyecto, este fragmento no establece la capacidad de su contenedor.

En esta muestra, los investigadores reportaron una combinación de marcadores que atribuyen al aceiteElaeis guineensisLa palma africana de aceite. También detectaron el campo de conífero y pruebas compatibles con fruta fermentada. Estos son rastros de diferentes materiales, no evidencia de que fueron derramados juntos. El campo, por ejemplo, podría utilizarse para impermear la pared. Las sustancias absorbidas por terracota también pueden provenir de varios usos.

Los autores ven el petróleo como un índice de importación de un área donde crece esta palma. El resultado no identifica el lugar de producción de este aceite, la sucesión de intermediarios, o el camino hacia Tiro. Tampoco deja claro si los habitantes tenían acceso a ella. Es una observación en un contenedor, no un inventario de la carga de los barcos de la ciudad.

Quince contenedores, dos formas, varios contenidos

El equipo comparó once viales alargados, llamadosungentaria, y cuatro ánforas pequeñas con dos mangos. Las habitaciones datan del siglo III a.C.E. al siglo II C.E. No todas vienen de la ciudad de Tiro. El cuerpo también incluye hallazgos de Saida, Chhim, Nea Paphos en Chipre, y Olbia en el Mar Negro. El estudio está interesado en las producciones de Tiro y sus alrededores, no en un solo taller. Algunas piezas provienen de entierros, otros espacios religiosos o lugares relacionados con el comercio y la fabricación.

Esta elección permite comparar vasos similares sin servir necesariamente el mismo propósito. En Borj, en un entierro en Tiro, una de las pequeñas botellas entregó marcadores de plantas de floración. Los investigadores lo ven como un sendero aromático o medicinal, sin identificar una fragancia específica. En Chhim, una pequeña ánfora mostró otras combinaciones de residuos de plantas, fruta y campo. El jarrón de acropolis se distingue por sus marcadores de aceite de palma, no por una forma que solo traiciona este contenido.

Qué pared de terracota puede mantener

Los compuestos orgánicos pueden permanecer en los poros de la cerámica mientras el contenido ha desaparecido. Para encontrarlos, el equipo recogió material de las paredes interiores. Analizó los compuestos recuperados, luego buscó conjuntos de marcadores en lugar de una sola señal. Este método ayuda a distinguir un aceite, resina o producto de uvas. No siempre establece si fue vino, vinagre o una preparación donde la fruta interactuó con otros ingredientes.

El cuerpo sigue siendo demasiado pequeño y muy variado para dar una función única a cada tipo de jarrón. Las cuatro piezas de Nea Paphos no entregaron una señal de lípido significativa con el análisis utilizado en ellas. Esto no es suficiente para decir que estaban vacíos en tiempos antiguos: la preservación de materiales y el método de muestreo pueden explicar el resultado. Para la pequeña ánfora de Tiro, el rastro retenido es bastante sorprendente sin hacerle decir más: un aceite de una palma que no está asociado con los cultivos locales había dejado su marca en un jarrón de terracota.

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