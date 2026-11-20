El Plan de Electricidad del Líbano retiene trescientos dólares por hora kilovatio para compras de las centrales eléctricas de la Autoridad Litani. Esta suposición no cubre el costo de la red o pérdidas o ingresos no recogidos. La producción observada depende de la disponibilidad de agua y el momento de las plantas.

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La electricidad en el Líbano tiene trescientos dólares por hora kilovatio para sus compras de electricidad de las centrales eléctricas de la Autoridad Litani en su plan de recuperación de costos. Este es un supuesto de compra, no el costo de la electricidad entregada al hogar. En medio, debemos contar el resto de la producción, la red y la electricidad que nunca se factura o cobra.

En la adición de diciembre de 2025, Electricidad del Líbano (EDL) detalla lo que planea producir, comprar y pasar durante varios años. Para las centrales eléctricas Markaba, Awali y Joun, la tabla de compra tiene el mismo valor: $0.03 por hora kilovatio. Esto da $30,000 por un millón de kilovatios horas al precio elegido en el modelo. Este cálculo por sí solo no indica el costo total de las plantas, los gastos necesarios para su rehabilitación o la cantidad finalmente pagada por EDL.

Una hora barata de kilovatios no hace toda la mezcla eléctrica

En 2026, el mismo escenario registró alrededor de 574 millones de kilovatios de origen hidráulico en 7.446 mil millones de kilovatios de todos los medios de producción del modelo combinado. Por lo tanto, la hidráulica representa alrededor del 7,7% del total proyectado. Este perímetro excede a la Oficina de Litani solo. Aunque el agua puede producir parte de la corriente sin quemar combustible, el gasto total sigue siendo muy sensible al costo de las centrales eléctricas restantes.

La cuestión económica es lo que sustituiría la producción de un kilovatio adicional. Si evita operar una planta de combustible más cara al mismo tiempo, la economía depende del costo de esa planta, no de una media nacional. Si se utiliza para ofrecer una demanda que no se cumplió, el servicio mejorará sin que la misma economía de combustible se alcance necesariamente. El plan no permite la medición de este efecto hora a hora, ni permite la estimación de los ahorros en 2026.

La red tiene su propio costo

Para 2026, el componente financiero del plan proyecta aproximadamente 46 millones de dólares en gastos de transporte y 61 millones en gastos de distribución. Estos artículos incluyen operación y mantenimiento, así como depreciación del equipo. Se trata de estimaciones contables del escenario, no gastos ya pagados, y se refieren a la red en su conjunto. Las compras de energía hidráulica más baratas no eliminan el costo de las líneas, los puestos y la distribución al medidor.

Finalmente, debemos distinguir lo que se inyecta, lo que se entrega y lo que se paga. Parte de la energía se pierde físicamente en la red. El consumo también puede permanecer inseguro o desequilibrado, mientras que una factura puede permanecer impaga. El costo de producir o comprar un kilovatio hora y los ingresos que EDL recupera de su venta no son por lo tanto dos maneras de medir lo mismo.

La producción también depende del agua disponible

La Oficina de Litani reporta unos 250,4 millones de kilovatios producidos por sus propias plantas entre enero y finales de octubre de 2026. Este resultado abarca diez meses y sólo un productor: no se compara directamente con 574 millones en el escenario anual, que cubre un conjunto de plantas. En agosto, la Agencia indicó que se había extraído principalmente de las reservas del lago Qaraoun mientras que la contribución del río a la bodega era estacionaria. Anunció una reprogramación de los volúmenes de agua para la producción durante los meses siguientes. El precio de compra da un punto de referencia; la cantidad de electricidad que la cuadrícula puede realmente obtener de él depende del agua disponible y cuando se puede utilizar.

Imagen del archivo: Lago Qaraoun, junio 2021, sin ninguna indicación del nivel actual de restricción. Yotam Nachum, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; foto rota para cubrir.

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