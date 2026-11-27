Segundo en el Grupo F con seis victorias, Líbano recibe China el domingo. El resultado pesará en la clasificación y, en caso de empate, la brecha de puntuación podría contar.

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Segundo en el Grupo F con seis victorias, Líbano recibe China el domingo. El resultado pesará en la clasificación y, en caso de empate, la brecha de puntuación podría contar.

El Líbano sigue siendo el segundo grupo de clasificación asiático más grande del mundo 2027 después de perder 86-82 a Japón. Obtuvo seis victorias y tres derrotas, contra siete victorias y dos derrotas para Japón. Corea del Sur y China siguen, con cinco victorias cada uno, por delante de Arabia Saudita y Qatar, que tienen cuatro.

La selección libanesa recibe a China el domingo 29 de noviembre a las 9.00 horas, hora de Beirut, en el complejo de Nouhad Nawfal. El mismo día, Arabia Saudita recibió Corea del Sur y Qatar jugó contra Japón.

Una victoria pondría a China en dos partidos

Un éxito traería al Líbano a siete victorias contra cinco para China. Corea del Sur, incluso ganando en Arabia Saudita, sólo tendría seis. Por lo tanto, el Líbano permanecería entre los dos equipos con más victorias al final del día, dos juegos al final. Una victoria el domingo no sería sinónimo de una cualificación adquirida.

En caso de derrota, China se uniría al Líbano con seis victorias y cuatro derrotas. Entonces habría ganado ambos enfrentamientos y lideraría el Líbano en un departamento limitado a estos dos equipos. Si Corea del Sur también gana, tres equipos terminarían con seis victorias: entonces habría que establecer una miniclasificación de sus enfrentamientos, en lugar de comparar sólo el Líbano y China.

¿Por qué la brecha de puntuación puede contar

China ganó el go 89-87 juego el 31 de agosto. Si los dos equipos terminan atados y están solos, una victoria libanesa el domingo con tres o más puntos revertirá la brecha acumulativa en ambos partidos. Una victoria de dos puntos aclararía la brecha exactamente e implicaría los siguientes criterios del Reglamento. Una victoria de un punto dejaría a China por delante en la brecha acumulativa, en el mismo caso de dos corbatas.

Las reglas de FIBA prevén la calificación de los tres primeros equipos en cada uno de los dos grupos y el mejor cuarto. Qatar, calificado como país anfitrión, no ocupa un lugar en la clasificación final, incluso si se mantienen los resultados de sus partidos. Los rankings mostrados después de la reunión con Japón todavía no corresponden a la tabla que asignará los lugares al Mundo.

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