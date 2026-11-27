Después de una intrusión detectada en la noche del 25 al 26 de noviembre, el AFP aisló el portal donde sus clientes consultan y descargan contenidos. El Organismo no ha anunciado una fecha de recuperación.

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Después de una intrusión detectada en la noche del 25 al 26 de noviembre, el AFP aisló el portal donde sus clientes consultan y descargan contenidos. El Organismo no ha anunciado una fecha de recuperación.

Agence France-Presse anunció que había puesto AFP Forum fuera de línea después de un ciberataque detectado en la noche del miércoles 25 al jueves 26 de noviembre. Según su dirección, el incidente comenzó a las 1:30 horas de París. Los equipos de la Agencia han aislado la plataforma como medida cautelar.

Portal suscriptor, no editorial

AFP Forum es una de las plataformas a través de las cuales los clientes de la agencia consultan y descargan sus envíos, fotografías o videos. Su suspensión afecta a este canal de distribución. La agencia dice que ofrece soluciones a sus suscriptores; su anuncio no menciona un alto en la producción de los editoriales.

No hay calendario de recuperación

La administración de la AFP indica que se realizan análisis con el apoyo de expertos externos. It did not publicly identify the perpetrators of the attack and did not announced any leak of data or deadline for re-entry. On 27 November, the information published on the incident still indicated a suspension of the portal.

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