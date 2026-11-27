Los cadetes abren el programa el miércoles, los juniors siguen el jueves, y los menores de 23 años luchan sábado y domingo. El anuncio libanés y una guía internacional siguen divagando en la sala.

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Los cadetes abren el programa el miércoles, los juniors siguen el jueves, y los menores de 23 años luchan sábado y domingo. El anuncio libanés y una guía internacional siguen divagando en la sala.

El Líbano acogerá tres reuniones de judo a principios de diciembre. El calendario de la Federación Internacional (IJF) establece la Copa Asiática de Cadetes el miércoles 2 de diciembre, la Copa Junior el jueves 3 y el Campeonato Asiático de Bajo-23 los sábados 5 y domingo 6. Las tres pruebas tienen tablas separadas, incluso para judokas que aparecen en varias listas.

Champville anunció en Líbano, Jounieh en documentos internacionales

El anuncio de los organizadores en el Líbano da el Salón Champville, en Dik el-Mehdi, para las tres competiciones. IJF los registra como Jounieh y la guía sub-23, fechada en septiembre, indica el estadio Jounieh. Este documento incluye playoffs a las 10:00 a.m. y finales a las 5:00 p.m. los sábados y domingos, sujetos a cambios. Estos horarios no se aplican a ambos cortes y no especifican las condiciones de entrada o acceso público. Se espera que la Federación Libanesa presente el evento el lunes 30 de noviembre a las 17.00 horas en Maameletein: aún quedan por confirmar los arreglos de habitación y acceso definitivos antes de moverse.

Los nombres de las listas de IJF

Entre los libaneses registrados entre los cadetes se encuentran Botrous Tarabay (–73 kg) y Angelo Kdeissy (–90 kg). En junior, las listas incluyen Yara Tarabay (–70 kg) y Diego y Yoshido El Saikaly (–81 kg). La lista de niños menores de 23 años incluye Aquilina Chayeb (–78 kg), Yara Tarabay, Kevin Kammoun (–73 kg), Michael Kammoun (–66 kg), Diego y Yoshido El Saikaly y Angelo Kdeissy.

El orden de las peleas y los opositores no se deducen de estas inscripciones: se fijarán al sorteo, sujeto a los pesajes. La Guía Under-23 divide las categorías durante dos días. Los –66 kg y –73 kg hombres se anuncian el sábado; los –81 kg y –90 kg hombres, así como los –70 kg y –78 kg hembras son el programa del domingo.

Imagen del archivo: una pelea en el Grand Slam d’Abou Dhabi (IJF). No muestra el concurso anunciado en Líbano.

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