Shereen Kouwatly presenta « Lo que queda enterrado » en No Chef en la Cocina (NoCK), en el distrito Saifi de Beirut. La exposición, presentada por NoCK y Menart Fair bajo la estación de policía de Laured-Hauteville, está abierta al público del 2 al 20 de diciembre de 2026, de las 15.00 a las 19.00 horas.
Memoria como punto de partida
En los lienzos de Shereen Kouwatly, las formas orgánicas emergen de capas de colores translúcidos. La exposición acerca esta obra a la memoria y al sentimiento de pertenencia: ¿qué queda de la idea de « casa » cuando se separa de un lugar específico? Esta pregunta se extiende en Beirut el tema « ¿Dónde está el hogar? », elegido por Menart Fair para su edición de París en octubre.
Información práctica
- Visita pública:miércoles 2 al domingo 20 de diciembre de 2026, de las 15.00 a las 19.00 horas, según el calendario anunciado por los organizadores.
- Lugar:NoCK (No Chef in the Kitchen), Edificio Émile Rayes, Youssef Hani Street, Saifi, Beirut.
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