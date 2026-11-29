Diez años después de la muerte de 71 personas en el accidente del vuelo LaMia 2933, el Chapecoense inaugura un memorial y publica recuerdos familiares.

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El Chapeloense tiene previsto abrir un monumento el domingo 29 de noviembre cerca de la entrada norte de la Arena Condá en Chapecó, en el sur de Brasil. El club ya ha abierto el viernes un memorial en línea donde los familiares de las víctimas recogieron fotos y recuerdos. Hace diez años, el avión que llevó al equipo a Medellín para la final Copa Sudamericana se estrelló en Colombia: 71 de los 77 personas a bordo murieron.

Fotografías confiadas por familias

El sitio, bautizadoPra Sempre Lembrados(« Siempre en nuestros recuerdos »), reúne imágenes y testimonios de familias. El club también presentó una exposición de fotografías en la Arena Condá, abierta hasta el domingo 29 de noviembre en el atrio Davi Barella Dávi.

Una vigilia estaba programada el sábado por la noche en el estadio. El domingo, la ceremonia ecuménica debe comenzar a las 5 p.m., hora de Chapecó, antes de que el memorial se abra a las 6:30 p.m. Se espera que los familiares, sobrevivientes y representantes religiosos, según el programa del club.

Lo que la encuesta colombiana estableció

Avro RJ85 de la empresa boliviana LaMia había salido de Santa Cruz al aeropuerto de Medellín. Se estrelló en el departamento de La Unión, Antioquia, el 28 de noviembre de 2016 a las 21:58 hora colombiana. En Brasil, el calendario de homenajes se celebró el 29 de noviembre: fue de 0:58 en Chapecó en verano.

Investigadores colombianos encontraron que el avión no había combustible antes de que pudiera aterrizar. Su informe también puso en tela de juicio la preparación del vuelo, que no preveía las reservas necesarias, así como los fallos en el control del operador. Jugadores, supervisores, periodistas y miembros de la tripulación estaban a bordo.

El vínculo entre Chapecó y Medellín

La final 2016 no fue impugnada. A petición de su oponente colombiano, Atlético Nacional, la Confederación Sudamericana de Fútbol otorgó el título al Chapecoense. Los dos clubes organizaron un nuevo homenaje en Medellín en septiembre de 2026, cuando se acercaba el décimo aniversario. En Chapecó, cerca del estadio donde el equipo juega en casa, el club ahora planea abrir un lugar permanente de memoria.

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