De Bourj Hammoud a Annaya, la carrera del 15 de noviembre distinguió cuatro ganadores. Encuentra los podios de élite, maestros, mujeres y juniores.

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Nafez Kamaleddine, Georges Iskandar, Ramona Khalifeh y Bechara El Haj ganaron las cuatro categorías de la Copa de Independencia del Ciclismo Vial 2026. La Federación Libanesa de Ciclismo informó de los resultados el 18 de noviembre.

El domingo 15 de noviembre, con motivo del 83 aniversario de la independencia del Líbano, el evento reunió a las categorías de élite, maestros, mujeres y juniores. La salida fue dada a las 7 a.m. en Bourj Hammoud por el presidente de la federación, Hrair Satoyan, y el presidente de la comisión técnica, Nazaret Habibian.

Una llegada al ascenso a Annaya

Los pilotos tomaron la autopista costera hacia Jbeil antes de ir a Annaya. Las élites y maestros viajaron 47 kilómetros, con una llegada cerca de la presa del ejército libanés en Annaya. La ruta de las mujeres y los subalternos fue de 40 kilómetros de largo y se completó a mitad del recorrido.

Según la cuenta de la federación, Georges Iskandar, un representante de las fuerzas de seguridad internas dedicadas a los estudios de maestros, se desprendió en el ascenso y mantuvo su avance en la línea. Nafez Kamaleddine, ganador de la categoría de élite, llegó detrás de él. Estos dos éxitos corresponden a clasificaciones separadas.

Los cuatro podios

Elite: 1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirut; 3. Moustafa Allou, Lebanon Cycling Club.

1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Tripoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirut; 3. Moustafa Allou, Lebanon Cycling Club. Maestros: 1. Georges Iskandar, equipo de ciclismo de las Fuerzas de Seguridad Interna; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Lebanon Cycling Club.

1. Georges Iskandar, equipo de ciclismo de las Fuerzas de Seguridad Interna; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Lebanon Cycling Club. Juniors: 1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise and Rise; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias.

1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Rise and Rise; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias. Mujeres: 1. Ramona Khalifeh, Lebanon Cycling Club; 2. Arij Wehbe, Aley Cycling Club; 3. Lynn Daou, Rise and Rise.

El presidente y los miembros del comité directivo presentaron las copas a los ganadores. La Federación dio las gracias a las Fuerzas de Seguridad Interna, el Ejército Libanés y la Cruz Roja Libanesa por asegurar la ruta.

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