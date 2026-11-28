El gobierno yemení sigue trabajando en Aden. La visita de Tom Fletcher el 26 de noviembre arroja luz sobre el papel de la ciudad en la respuesta humanitaria.

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Mientras el ejército leal al gobierno yemení afirma haber fortalecido la defensa de Adén, las instituciones del gobierno reconocido continúan trabajando en la ciudad. La visita del funcionario humanitario de las Naciones Unidas a un campamento en Adén el 26 de noviembre muestra lo que la ciudad también significa ayudar a los desplazados.

Un capital temporal que sigue activo

Aden se convirtió en la sede provisional del gobierno reconocida por las Naciones Unidas después de la captura de Sana por los Houthis en 2014 y la subsiguiente ruptura política. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad el 2 de noviembre, el representante del Yemen indicó que las instituciones del Estado seguían desempeñando sus funciones allí. He also reported attacks on the presidential complex and the airport, which his Government attributed to the Houthis.

El 24 de noviembre, el portavoz del ejército leal al gobierno dijo que los Houthis habían avanzado hacia Adén y que sus fuerzas habían reasignado para defender la ciudad. Esta declaración no es suficiente para determinar qué localidades han cambiado de manos, ni para confirmar que el avance está definitivamente detenido.

In Aden, UN works with Yemeni authorities

El 26 de noviembre, el funcionario humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, visitó campamentos para desplazados internos en la zona de Al-Chaab, en Adén. El Ministro de Derechos Humanos yemení y el Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas lo acompañaron, según el organismo oficial del gobierno yemení. El objetivo de la visita era evaluar las necesidades en los campamentos.

In Aden, the Ministry of Health and the World Health Organization had also announced on 19 November the distribution of 5,000 impregnated nets in two camps. El anuncio describe una operación en la ciudad, no un estado de servicio en las provincias vecinas. La ONU distingue la posibilidad de operar desde Aden del acceso a las poblaciones de las zonas de combate, especialmente en la región de Taez.

La sede del gobierno no dice quién administra todo el Sur

El gobierno yemení representa al país ante las Naciones Unidas. En el Sur, los servicios gubernamentales, las autoridades provinciales y las fuerzas locales no están bajo los mismos canales de toma de decisiones en todas partes. El Consejo de Transición del Sur, que surgió del movimiento separatista, también sopesó las relaciones de poder en Adén; Esta función no se confunde con la representación diplomática del Yemen.

La visita del 26 de noviembre confirma que los dirigentes yemeníes y de las Naciones Unidas siguen trabajando en Adén. No hace posible extender este hallazgo a todo el Sur, ni concluir sobre el control militar de los alrededores de la ciudad.

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