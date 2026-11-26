El Tribunal de Apelación de París confirmó el despido por los presuntos actos del 7 de agosto de 2018 y desestimó los del 13 de agosto. El actor impugna la acusación; Su defensa está considerando una apelación.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Tribunal de Apelación de París confirmó el despido por los presuntos actos del 7 de agosto de 2018 y desestimó los del 13 de agosto. El actor impugna la acusación; Su defensa está considerando una apelación.

La Sala de Exámenes del Tribunal de Apelaciones de París decidió el jueves 26 de noviembre que Gérard Depardieu sería devuelto al tribunal penal departamental por presunta violación de la actriz Charlotte Arnould el 7 de agosto de 2018. The magistrates did not confirm the entire indictment order: they dismissed the second episodio of the indictment, dated 13 August 2018. No se anunció fecha de audiencia en esta etapa.

Lo que el tribunal sostuvo

La orden de agosto de 2025 se refería a dos hechos que Charlotte Arnould alegaba haber sufrido en la casa parisina del actor. El tribunal sólo mantiene la expulsión para el primero. La decisión no resuelve la culpabilidad de Gérard Depardieu, quien goza de la presunción de inocencia en este caso. Las razones del despido para el segundo episodio no se habían hecho públicas en el momento de las reacciones iniciales.

La actriz presentó una queja en 2018. La Fiscalía de París cerró la investigación preliminar en junio de 2019. She then filed a new complaint, which led to the opening of a judicial inquiry. Gérard Depardieu fue acusado en diciembre de 2020 y luego desafió su despido en 2025. La Junta de Investigación examinó la apelación el 17 de septiembre de 2026.

Defensa en apelación

Gérard Depardieu impugna la acusación y afirma que se acordaron las relaciones. His lawyer, David-Olivier Kaminski, indicated that the defence would consider the possibility of an appeal in cassation after having received the judgment. En esta etapa, se refirió a la posibilidad de una apelación, sin anunciar su presentación.

Carine Durrieu Diebolt, abogada de Charlotte Arnould, dijo que su cliente aliviaba que se podía celebrar un juicio, a pesar del despido del segundo episodio. Este procedimiento es distinto al dePersianas verdes, que se refería a agresiones sexuales cometidas en 2021 durante un rodaje y en el que el actor renunciaba en noviembre para impugnar su condena de primera instancia.

Cobertura: Gérard Depardieu en el Festival de Cine de Cannes en 2015, archivo fotográfico.Georges Biard / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0, framing y titration Libnanews bajo la misma licencia.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews