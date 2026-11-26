El activista iraní Mehdi Mahmoudian, colaborador en el escenario de un simple accidente de Jafar Panahi, fue detenido el miércoles en su casa en Teherán, según organizaciones de derechos humanos. El día anterior, alertó sobre el destino de dos prisioneros condenados a muerte. The reason for his arrest remains unknown.

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Funcionarios de seguridad iraníes arrestaron a Mehdi Mahmoudian en su casa en Teherán el miércoles 25 de noviembre y confiscaron su equipo electrónico, según la organización de derechos humanos Hengaw. The activist had alerted the previous day about the risk of execution of two men sentenced to death in a case related to the demonstrations of 2022. Las autoridades iraníes no han anunciado el motivo de la detención.

Una alerta sobre el destino de dos prisioneros condenados a muerte

El 24 de noviembre, Mahmoudian transmitió en su canal de Telegram un documento presentado como un aviso de ejecución sobre Milad Armoun y Navid Najaran. Mai Sato, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, también expresó preocupación. Al día siguiente, la información transmitida por el activista indicó que las ejecuciones no habían tenido lugar en el momento anunciado. The Iranian courts challenged the information on the execution schedule and indicated that the sentences had not been annulled.

The two men were convicted in the Ekbatan file, a residential complex in Tehran, where a member of the Basidj militia was killed in October 2022, during demonstrations following the death of Mahsa Amini. Hasta diciembre de 2024, una misión de investigación de las Naciones Unidas había expresado preocupación por las seis sentencias de muerte dictadas en el caso.

Jafar Panahi colaborador arrestado en enero

Mahmoudian was arrested on 31 January and released on bail on 17 February according to Hengaw. Fue uno de los signatarios de una declaración que denuncia la represión de las protestas de enero. The evidence made public does not establish whether this procedure or its work on death sentences motivated its further arrest.

Además de su actividad militante, Mahmoudian ha colaborado en el escenario deUn simple accidente, dirigido por Jafar Panahi y premiado por Palme d’or en Cannes en mayo de 2025. La Academia de Óscares lo acredita junto a Nader Saïvar y Shadmehr Rastin como colaborador en el guión Panahi, nombrado en la categoría del mejor escenario original en 2026.

El jueves, ningún anuncio público de las autoridades iraníes especificaba cargos contra Mahmoudian o donde estaba detenido.

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