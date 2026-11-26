Gregor Smith anuncia su salida por razones de salud. El gobierno escocés encargó una revisión independiente de la respuesta al hígado, páncreas y alertas de cirugía de bilis en Aberdeen.

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Gregor Smith anuncia su salida por razones de salud. El gobierno escocés encargó una revisión independiente de la respuesta al hígado, páncreas y alertas de cirugía de bilis en Aberdeen.

Gregor Smith anunció el jueves 26 de noviembre que se iba como Oficial Médico Jefe de Escocia. Se refirió a las razones de salud en una declaración después de su audiencia ante el Comité de Salud del Parlamento Escocés. El jefe de gobierno, John Swinney, dijo que respetaba su decisión. Smith había estado actuando desde abril de 2020, antes de ser nombrado en diciembre del mismo año.

Investigación de las alertas y su tratamiento

La controversia se refiere a las operaciones del hígado, el páncreas y las vías biliares en la enfermería real de Aberdeen, una instalación de Grampian NHS. El 21 de noviembre el Gobierno escocés anunció un examen independiente del manejo de alertas. Este examen incluirá un informe de muerte posterior a la intervención de 2022 personas. It is due to go back to 2012, when the government first referred to Parliament.

El 24 de noviembre, la ministra escocesa de Salud Angela Constance dijo que un abogado superiorKings Counselindependiente del gobierno y del servicio de salud, era realizar el examen y finalizar su mandato. El trabajo debe establecer lo que el servicio hospitalario y las autoridades sabían, cuándo y si las decisiones adoptadas respondían a las alertas. También abordará los riesgos restantes para los pacientes.

La renuncia no prejuzga las conclusiones

Smith dijo que esperaba que la revisión mostrara que su consejo sobre el archivo había sido consistente con su papel como médico jefe. Esta función asesora a los ministros escoceses en cuestiones de salud pública. El anuncio de salida no permite concluir el tratamiento de las alertas ni asignar responsabilidades. El Gobierno todavía no había hecho públicos los términos finales de examen en la comunicación presentada al Parlamento el 24 de noviembre.

Cubierta: Gregor Smith en septiembre de 2024, archivo fotográfico.CMOeventos / Wikimedia Commons,CC0Libnanews, encuadre y titración.

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