El Gran Sérail presentó el jueves un marco común para definir las responsabilidades y competencias de los funcionarios públicos. Nawaf Salam pide a las administraciones y municipios que revisen sus descripciones de trabajo con los agentes.

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El Gran Sérail presentó el jueves un marco común para definir las responsabilidades y competencias de los funcionarios públicos. Nawaf Salam pide a las administraciones y municipios que revisen sus descripciones de trabajo con los agentes.

Cuando un archivo se mueve de una oficina a otra, el usuario no siempre sabe quién tiene el poder de decidir. El Primer Ministro Nawaf Salam tomó este ejemplo, el jueves 26 de noviembre en el Gran Sérail, para presentar el marco de funciones y competencias preparado por el Consejo de Administración Pública. El documento proporciona un marco común para que la administración describa las posiciones, las responsabilidades que se les asignan y las aptitudes necesarias para ejercerlas.

Misiones de revisión con quienes procesan archivos

Salam pidió a los ministerios, ramas, instituciones públicas y municipios que trabajaran con el Consejo de Administración Pública. El primer paso que indicó fue revisar las misiones de servicio y luego actualizar las tarjetas de trabajo. Los oficiales deben participar en esta revisión: saben qué pasos están bloqueando los archivos y qué formalidades se pueden simplificar.

Esta aclaración también debería hacer posible distinguir un defecto en la tramitación de un archivo de un problema de organización, según el Primer Ministro. Si dos servicios se refieren a una solicitud porque sus habilidades se superponen, una evaluación individual no resuelve el problema. Por el contrario, una hoja específica puede indicar a un oficial lo que se espera de él y sobre qué criterios se evaluará su trabajo. El discurso no establece un plazo común para completar estas revisiones, ni establece un plazo para procesar a los usuarios.

Un proyecto separado del plan de reforma 2030

El punto de referencia se suma al plan que Fadi Makki, Ministro de Estado para el Desarrollo Administrativo, presentó a Salam el 24 de noviembre. El plan propone 37 reformas divididas entre la organización estatal, los recursos humanos y los servicios públicos, incluyendo su digitalización. La Presidencia del Consejo indicó que debía presentarse al Consejo de Ministros para su examen. Por lo tanto, su entrega al Primer Ministro no vale la pena adoptar las medidas propuestas.

La Unión Europea financia el programa de apoyo a la reforma administrativa con Expertise France. Su asignación de 12 millones de euros abarca el programa de 2023 a 2027, que incluye el trabajo en la administración pública, la contratación pública y la prevención de la corrupción. No corresponde al costo de este único parámetro.

El lanzamiento del 26 de noviembre no altera en sí el procedimiento para un servicio, el poder de firma de un agente o la escala de sueldos del sector público. El primer resultado verificable será la revisión real de los documentos de posición en las jurisdicciones y municipios que utilizarán el documento.

Cubierta: Grand Sérail, Beirut, archivo 2017.Pjposullivan1 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Imagen enmarcada y trazada, adaptación bajo la misma licencia.

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