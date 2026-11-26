Hezbollah MP impugna la interferencia denunciada por Joseph Aoun. Afirma que Teherán quiere dar prioridad al Líbano en posibles conversaciones con Washington. Beirut no anunció ese mandato.

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El diputado Hassan Ezzeddine negó el miércoles 25 de noviembre cualquier injerencia iraní en los asuntos libaneses. También atribuyó la voluntad de Teherán de poner el caso libanés a la vanguardia de posibles discusiones con Washington. Esta declaración no es un anuncio de negociaciones, ni da al Irán el mandato de hablar en nombre de Beirut.

MP invoca reconstrucción después de 2006

Hassan Ezzeddine habló en un homenaje al profesor Ghazi Ali Hammoud, organizado por Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut. El diputado por Fidelidad a la Resistencia ha rechazado cualquier actitud similar hacia Israel e Irán. Se opuso a la ocupación de parte del territorio libanés y la destrucción infligida por Israel por la ayuda de Irán al Líbano, en particular para la reconstrucción después de la guerra de 2006.

El Miembro presenta esta asistencia como prueba del respeto mutuo. Afirmó que Irán « nunca había interferido con la soberanía del Líbano ». También prestó a las autoridades iraníes la intención de hacer del Líbano una prioridad en futuros debates con los Estados Unidos. No proporcionó un calendario para las conversaciones ni un documento que diera al Líbano un lugar en su agenda.

In Baabda, a distinction between Iran and the actors involved

El 21 de noviembre, Joseph Aoun, en su discurso sobre la independencia, no designó a la población iraní ni condenó las relaciones entre ambos países. He had challenged certain influential elements of the Iranian regime, which he accused of acting in Lebanon through arms and decision-making power that escape the State. Al mismo tiempo, el Presidente expresó su deseo de relaciones de amistad y respeto mutuo con el Irán.

Por consiguiente, la controversia no se refiere únicamente a la naturaleza de la ayuda recibida. Se centra en la capacidad de Beirut de establecer su propia política de defensa y entablar negociaciones con el país. El Consejo de Ministros reafirmó el 22 de octubre que la elección de la guerra o la paz era una cuestión para el Estado. La posición expresada por Ezzeddine no altera esta decisión ni el marco oficial de los esfuerzos diplomáticos libaneses.

Ilustración: un retrato de archivo de Joseph Aoun. © Archivos Libnanews.

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